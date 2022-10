Siena, caro-bollette: i negozi alle prese con i rincari. I timori dell'autunno

16 ottobre 2022 a

Il caro-bollette continua ad essere un problema rilevante ed è il pensiero principale per i commercianti di Siena in questo momento. Le entrate sono più o meno sempre le stesse, anche se i mesi estivi sono andati comunque piuttosto bene con il ritorno di tanti turisti nella città del Palio, mentre le spese da sostenere sono cresciute vistosamente.

“La situazione che stiamo vivendo è allucinante – commenta Giulio Venturini di Xo. – I costi sono aumentati enormemente mentre i ricavi e i clienti che vengono a fare acquisti sono gli stessi. Pagavo 160 euro di luce, ora ne pago 690. E ho l’illuminazione a led, a minore consumo. Devono abbassare questi prezzi, altrimenti anche per i commercianti sarà dura andare avanti”.

La situazione evidenziata da Venturini è quella che stanno vivendo tanti lavoratori che hanno bollette da pagare e ovviamente quella che gli italiani affrontano nelle proprie abitazioni. “Io ora devo far fronte a bollette che sono raddoppiate – sottolinea Gabriele Capacci, di Trame. – Gli aumenti sono piuttosto evidenti, e nel negozio ho la luce a led. Queste spese aggiuntive si affrontano male, ciò che possiamo fare è cercare di reggere e di tenere botta”. Per fortuna i mesi estivi hanno portato un po’ di ossigeno: “Onestamente è stata una bella estate per noi commercianti – dice Capacci, – con numeri che non registravamo da alcuni anni. Purtroppo però quando a Siena diminuiscono i turisti la situazione si fa più complicata. L’auspicio è che per il Natale possa nuovamente esserci una buona presenza e affluenza di persone nella nostra città”. Tema centrale, al riguardo, sarà quello delle iniziative che verranno organizzate e delle luminarie che saranno allestite per accendere le vie del centro storico. “Questo tema va ancora affrontato – dice il titolare del negozio Trame. – Non sappiamo se ad occuparsi dell’illuminazione sarà lo stesso comitato dello scorso anno. Il periodo natalizio si avvicina e vorremmo avere informazioni al riguardo”.

C’è anche chi ha rateizzato i costi da sostenere per le bollette. “Io sono riuscito a farlo – dice Duccio Grandi, del negozio Saccocci – e già questa è una bella notizia. Intanto mi accontento di questo. Prezzi così alti sono un’incudine per chi ha un’attività, si dovrebbe trovare il modo per far pagare meno. Da agosto in poi, comunque, ho visto una ripresa per quel che riguarda le presenze nei negozi e anche per gli acquisti effettuati. Ma il momento è ovviamente ancora complicato, c’è una guerra in corso e si spera che non arrivi una nuova ondata della pandemia da Covid. Speriamo che i prossimi mesi e il Natale portino buoni responsi, l’augurio è che torni anche la voglia di fare acquisti personali. Per quel che riguarda le luminarie siamo in attesa di comunicazioni”.

“Fino al prossimo aprile – racconta Alessandro Sereni di The Store – avevo bloccato i prezzi delle bollette. Una cosa giusta per una volta l’ho fatta (e sorride, ndr). Ma sono preoccupato per quello che potrà accadere dopo, dato che le bollette sono per tutti raddoppiate o triplicate. Navighiamo a vista in un momento come questo, è difficile fare programmi per il futuro. Bisogna essere ottimisti, chi fa il commerciante deve comunque sempre esserlo”.

