Siena, ok dalla Regione Toscana agli obiettivi strategici dell'Aou Senese

15 ottobre 2022 a

a

a

E' arrivato il via libera della Giunta regionale della Toscana al documento strategico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per il triennio 2022-2024, atto redatto d’intesa con l’Università di Siena (ed approvato dalla Commissione paritetica con il parere favorevole della Conferenza aziendale dei sindaci espresso a maggio di quest’anno) che fissa gli obiettivi strategici, coerenti con la programmazione regionale, che guideranno l’azienda nei prossimi tre anni.

Il documento strategico “Rendiconto 2021 e strategie 2022-2024”, come previsto dalla normativa regionale, era stato trasmesso alla Giunta per valutare la conformità alla programmazione sanitaria e sociale integrata regionale. È quindi risultato in linea con le indicazioni regionali ed è stato approvato.

Aumentano i ricoveri alle Scotte, Barretta: "Necessaria la quarta dose"

"Il policlinico Santa Maria alle Scotte è già una delle strutture ospedaliere toscane di eccellenza – commenta l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini -. Lo sviluppo dell’ospedale rappresenta una priorità per la sanità regionale, oltre che per la città di Siena, il suo territorio e la sua università. Il documento approvato dalla giunta passa in rassegna punti di forza e di debolezza su più fronti e li pone in relazione alle strategie e politiche sanitarie regionali".

Think Thank: a Siena un congresso sull'immunoterapia del cancro con il Nobel Allison

"L’approvazione della Regione Toscana è un risultato importante e rappresenta un nuovo punto di partenza per portare avanti obiettivi e progetti per il potenziamento dell’ospedale – commenta il direttore generale, Antonio Barretta –. Il documento è stato redatto d’intesa con l’Università di Siena a seguito di massima condivisione e in piena trasparenza con gli stakeholders istituzionali, i professionisti e il volontariato. Contiene le principali attività aziendali e i risultati conseguiti nel 2021 e le strategie 2022-2024 in riferimento a dieci tematiche di rilevante interesse pubblico: contrasto alla pandemia, ristrutturazioni del presidio ospedaliero, nuove edificazioni e altri lavori, rinnovamento e potenziamento tecnologico, rafforzamento della governance aziendale, innovazione organizzativa finalizzata al miglioramento dei percorsi di cura e degli esiti, valorizzazione delle risorse umane, comunicazione e accountability, partnership con le altre aziende, miglioramento delle performance aziendali e ricerca e didattica. Sarà rivisto e aggiornato annualmente in linea con le indicazioni regionali".

Briganti (Asl): "Quarta dose per il 26,71% della popolazione. Ora tutti possono fare il booster"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.