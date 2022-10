Mps, crollo in borsa alla vigilia dell'aumento di capitale

Aldo Tani 15 ottobre 2022 a

a

a

Profondo rosso per le azioni di Mps. Non si arresta la discesa della quotazione borsistica dell’istituto di credito, che dopo il -33% di due giorni fa, ieri 14 ottobre 2022 è scivolato ancora più in basso, chiudendo la seduta con un crollo superiore al 42% del proprio valore e facendo scendere la capitalizzazione al di sotto dei 100 milioni di euro. In una giornata da dimenticare, il titolo è stato anche sospeso per eccesso di ribasso a causa delle vendite di tutti gli azionisti non interessati a partecipare all’aumento di capitale al via lunedì.

Mps, il presidente Giani della Regione Toscana: "La ricapitalizzazione è un ottimo segnale per tutto il nostro territorio"

L'operazione che ha ricevuto, intanto, l’approvazione del prospetto procedurale da parte della Consob, che ha tuttavia lanciato un avvertimento, in quanto la ricapitalizzazione “presenta caratteristiche di forte diluizione” che "determina il rischio che durante il periodo di offerta in opzione delle nuove azioni si verifichi una forte volatilità del prezzo". Per prevenire tale pericolo, "l'aumento di capitale in parola sarà gestito secondo il modello così detto rolling”, che consente, a partire dal terzo giorno, la consegna anticipata delle azioni di nuova emissione per cui si sono esercitati i diritti.

Mps, il cda si riunisce per discutere dell'aumento di capitale: da sciogliere il nodo dei 900 milioni



A far tremare la terra sotto i piedi è stata però la Bce, che riferendosi alla ricapitalizzazione, ha parlato di un piano “soggetto ad un elevato rischio di esecuzione, in relazione alla ridotta capitalizzazione della banca e alla delicata congiuntura macroeconomica domestica e internazionale”. Da Francoforte si sono poi soffermati sulle difficoltà di Rocca Salimbeni a stare al passo degli altri istituti di credito, anche se l’operazione fosse finalizzata. Un gap di circa 70 punti base al di sotto del livello medio delle banche significative europee e di circa 150 punti base al di sotto dell'attuale media delle banche significative italiane. Ciò nel lungo periodo, potrebbe rappresentare un possibile ostacolo a future operazioni di fusione con un partner industriale”. Inoltre, in caso di mancata esecuzione dell'aumento di capitale, Mps rimarrebbe “estremamente vulnerabile a ogni possibile evoluzione negativa”.

Oltre agli scenari ipotetici, una certezza c’è: la ricapitalizzazione costerà alla banca 132 milioni, dei quali 125 in commissioni alle istituzioni finanziarie garanti dell’operazione.



Mps, un aiuto per l'aumento di capitale arriva dalle Fondazioni toscane

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.