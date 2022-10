Siena, area caserma Santa Chiara: si attendono i nuovi ministri

14 ottobre 2022 a

L'area della caserma Santa Chiara, adesso, aspetta solo che il governo scelga i suoi ministri. Martedì, 11 ottobre 2022, a Roma, è stato definito il protocollo d’intesa tra il Comune di Siena, il ministero della Difesa e il Demanio per il recupero e la valorizzazione della zona. Era presente nella capitale il sindaco Luigi De Mossi e Il documento verrà firmato nei prossimi giorni dai ministri entranti.

E' stato portato a termine l’iter sul cambio destinazione d’uso riguardante la porzione e gli immobili di proprietà di Difesa servizi spa. che potranno essere affidati a un operatore economico per la realizzazione di una struttura alberghiera. A completamento della valorizzazione del tessuto urbano e di tutto il rione c'è la possibilità di realizzare anche un parcheggio sotterraneo a più livelli. Trasferita dal Demanio al Comune parte dell’aliquota ai fini della realizzazione di un passaggio pedonale e di un’area pubblica a favore dei cittadini.

Resta in gestione alla contrada del Nicchio, a sua volta presente martedì all’incontro romano con il proprio priore Giovanni Arduini, la parte inferiore dell’area, incluso l’utilizzo dei giardini. Il tutto è stato realizzato con il contributo del precedente onorando Marco Fattorini e concluso dall’attuale con un raddoppio del periodo di locazione da parte di Difesa servizi.

“Si tratta - commenta Arduini - di un passo importante fatto a favore della riqualificazione rionale, dei residenti e di tutta la città. Un percorso di condivisione con il ministero della Difesa, cominciato nel 2008 grazie a Paolo Neri, priore del tempo, e continuato nel corso degli anni. Grande soddisfazione da parte di tutto il popolo dei Pispini per quanto concluso in favore del Nicchio. La soddisfazione non è solo per la contrada ma per tutta la comunità. Poter usufruire di percorsi pedonali e di un parcheggio apporterà nuove soluzioni all’intera viabilità della zona”.

