Siena, banda del buco nelle banche: tre colpi nelle filiali: portate via casseforti

Altri due colpi all’interno di altrettante banche, sempre del gruppo Banca Tema, per la seconda notte consecutiva, in centri situati a distanza di poche decine di chilometri l’uno dall’altro in provincia di Siena. Nella notte tra l'11 e il 12 ottobre infatti era stata la volta di San Casciano dei Bagni, in via Manciati, intorno alle 3,30 dove era stata asportata la cassaforte contenente 10 mila euro. Nella notte successiva è invece toccato a Sarteano, in via di Fuori.

Qui i ladri dovrebbero aver colpito intorno alle 4 del mattino, anche se ancora è difficile dire l’orario con esattezza visto che il furto è stato scoperto la mattina successiva, alla riapertura intorno alle 8. Come a San Casciano in precedenza i ladri hanno portato via la piccola cassaforte, l’hanno caricata su un automezzo quindi si sono allontanati.

Ma dalla Toscana evidentemente c’è stato uno sconfinamento in Umbria, visto che lo stesso destino ha subito anche la filiale di Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve, che si trova proprio al confine con Chiusi. Dinamiche simili, stessi orari e stesse vittime: difficile non pensare che si tratti di un’unica banda all’opera con questi blitz. Anche perché tra scorciatoie e strade isolate il triangolo lungo il quale sono disposti questi centri si compie in pochi minuti. Stesse caratteristiche anche dei borghi dove si trovano gli istituti di credito presi di mira, comunque piccoli ma tutti vicini a un dedalo di vie che si perdono tra boschi e zone industriali e che non sono distanti dall’autostrada. E simili anche le casseforti: piccole, a disposizione del personale del front office, maneggevoli da portare via e dal contenuto di circa 19 mila euro.

I Carabinieri stanno valutando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con esattezza la dinamica dei colpi e cercare di individuare gli autori, oltre il mezzo su cui sono state portate via le casseforti. A Po’ Bandino per esempio sono entrati dalla porta antipanico, come avevano fatto a San Casciano, riuscendo a ricavarsi un passaggio dall’uscita di emergenza. Ovunque hanno agito velocemente, a dimostrazione che i colpi non sono opera di sbandati ma di professionisti che sanno come agire. Nelle prossime ore non è escluso ci possano essere sviluppi sul fronte delle indagini.

