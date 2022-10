Affitti agli studenti universitari, rincari contenuti

14 ottobre 2022 a

Affitti per studenti fuori sede, Siena regge e offre disponibilità, scelta e aumenti alla fine contenuti rispetto ad altri centri universitari. I costi un po’ sono stati toccati, ma si parla del 5% rispetto all’11% di città più grandi. Il fatto che gli universitari siano tornati in presenza non ha inciso troppo almeno per quanto riguarda il prezzo della camera o degli appartamenti, che a seconda della vicinanza alle sedi universitarie, al numero delle stanze e dei bagni oscilla da un 200 a un 700 euro. Quello che alcuni proprietari hanno scelto è però di tenere separate le spese per luce e gas e questo inevitabilmente costringerà gli studenti a fare i conti, come tutti, con un inverno al risparmio.

Sul fronte della facilità nel trovare alloggi spiegano che Siena è ben fornita di opportunità, è meno complicata di Firenze dove gli studenti faticano un po’ a trovare un posto letto.

I turisti non scelgono la città ma la provincia per restare nel Senese e gli stessi proprietari preferiscono gli studenti, ovvero affitti a 12 mesi, piuttosto che famiglie o locali per i quali è meno facile trovare quello che cercano. Non c’è insomma competizione (o non come in altre città) con i B&B, anche se il numero è cresciuto negli ultimi anni.

I quartieri più gettonati sono quelli che si trovano nelle vicinanze dell’Università, in particolare dell’ospedale delle Scotte e gli istituti biologici ma anche il centro storico, l’area dentro le mura che è preferita per vivere meglio la città. Per trovare un appartamento o una stanza ci sono siti appositi e anche un servizio fornito dalla stessa Università dove vengono inserite tutte le case in affitto (alloggi Siena dentro l’Urp) senza considerare le varie bacheche nei vari istituti.

