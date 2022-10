Padre e figlio trovano fungo da un chilo e 600 grammi nella faggeta dell'Amiata

13 ottobre 2022 a

Della straordinaria produzione di funghi che quest’anno l’Amiata ha donato ai suoi appassionati ricercatori si è parlato abbondantemente, soprattutto sui social, e anche della fase in cui, oltre alla gran quantità di porcini raccolti, è stato possibile imbattersi nei più belli, nei più grandi, nei “campioni” di questa eccezionale stagione. A distinguersi, però, tra i molti, è stato il Boletus raccolto da Fabio Mambrini e dal figlio Daniel di 14 anni: un fungo gigantesco, dal peso di un chilogrammo e seicento, che è stato avvistato proprio dal giovane ricercatore. “Era il primo ottobre e ci eravamo addentrati insieme nella faggeta - racconta il padre -. Nel tornare indietro abbiamo aggirato un punto con molte rocce. Io da un lato e mio figlio dall’altro. E a un certo punto lui ha visto spuntare ai piedi di un masso un qualcosa di verde. Era la parte sottostante della cappella e si è subito reso conto di qualcosa di importante”. Di fronte anche ai più piccoli miracoli di questa montagna, l’emozione è forte. Figuriamoci di fronte a quello spettacolo! “Con molta cautela lo abbiamo scalzato e piano, piano è apparsa quella meraviglia! La gioia di Daniel è stata enorme!”. E aggiunge: “Il primo pensiero è stato quello di imbalsamarlo, per farlo durare nel tempo! Poi lo abbiamo surgelato. E ancora non mangiato”. Fabio è uno dei tanti ricercatori amiatini amanti dei funghi e il figlio lo ha seguito volentieri in questa sua passione fin da quando era piccolo. “Quest’anno anche lui ha fatto una bella raccolta, con sua immensa soddisfazione”, conclude.

