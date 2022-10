Monteroni d'Arbia, bimba accelera i tempi e nasce in ambulanza

13 ottobre 2022 a

Bimba nasce in ambulanza, l’evento stamani alle More di Cuna. Avere così tanta voglia di nascere da accelerare i tempi. È quello che è successo stamani alle More di Cuna, frazione di Monteroni d’Arbia, dove una bimba è nata nell’ambulanza che stava trasportando la madre alle Scotte. Recuperata la partoriente a Castelnuovo dell’Abate, alle 7.42 il medico Franco Vichi, l’autista Vincenzo Deiana e il soccorritore Angelo Bonacchi hanno assistito alla nascita lungo la strada dove avevano fermato il mezzo, visto che il travaglio si stava rivelando più veloce del previsto. Assieme a loro, c'era anche il padre della bambina che stava seguendo l’ambulanza della Misericordia di Montalcino in auto. Proprio il neo padre ha tagliato il cordone ombelicale e ha potuto mettere alla bimba, anche il corredino. Mamma e figlia sono state poi portate alle Scotte e stanno bene.

Il commento del dottor Franco Vichi è laconico: “Siamo ancora euforici, voglio ringraziare Deiana e Bonacchi per l’aiuto”. Poche parole ma dense di significato per chi molte volte ha a che fare con avvenimenti spiacevoli ma ogni tanto, come in questo caso, anche con un “lieto evento”.

