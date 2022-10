Mps, fissati i termini dell'aumento di capitale. Mef conferma impegno, sottoscritti contratti di garanzia. Sottoscrizione da 37 mln da investitori terzi

13 ottobre 2022 a

a

a

Banca Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il cerchio. Il cda ha fissato termini e condizioni dell'aumento di capitale. Una operazione interamente garantita. Con il Tesoro che conferma il proprio impegno, in proporzione alla quota di partecipazione del 64,23% già posseduta, con la sottoscrizione di contratti di garanzia per un massimo di 857 milioni con un consorzio di banche e con Algebris, e con la sottoscrizione da parte di investitori terzi per 37 milioni.

Ecco nel dettaglio il comunicato della banca:

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”), conclusosi nella tarda serata di mercoledì 12 ottobre, sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha fissato le condizioni e i termini definitivi dell’aumento di capitale in opzione per massimi Euro 2,5 miliardi, da eseguirsi in forma scindibile (l’“Aumento di Capitale”), deliberato dall’Assemblea di BMPS del 15 settembre 2022 (l’“Offerta”).

In particolare, in esecuzione della delibera assembleare del 15 settembre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha determinato le condizioni dell’Aumento di Capitale deliberando di emettere massime n. 1.249.665.648 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni BMPS in circolazione, incluso il godimento regolare (le “Nuove Azioni”), da offrire in opzione ai soggetti titolari di azioni BMPS ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 2 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi interamente a capitale, nel rapporto di 374 (trecentosettantaquattro) Nuove Azioni ogni 3 (tre) azioni BMPS possedute. Il controvalore massimo dell’Offerta sarà pertanto pari a Euro 2.499.331.296.

Il prezzo di sottoscrizione incorpora uno sconto pari al 7,79% rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price -TERP) delle azioni BMPS, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di chiusura di Borsa delle azioni BMPS al 11 ottobre 2022. Le Nuove Azioni saranno ammesse alla quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milano organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan”) e saranno negoziate su tale mercato.

In data 11 ottobre 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) si è impegnato a sottoscrivere tutte le Nuove Azioni ad esso spettanti in proporzione alla propria quota di partecipazione in BMPS, complessivamente pari al 64,23% del valore complessivo massimo dell’Aumento di Capitale.

Tale impegno è caratterizzato da un vincolo, e cioè dal fatto che, ai fini del rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, ad esito dell’Aumento di Capitale il MEF non potrà in ogni caso superare la suddetta quota partecipativa. Pertanto, l’impegno di sottoscrizione del MEF diventerà efficace solo pari passu con gli altri azionisti e, dunque, in misura tale da mantenere invariata la percentuale di partecipazione del MEF nel capitale sociale di BMPS post Aumento di Capitale, pari al 64,23%.

Alla luce di quanto precede, l’impegno di sottoscrizione del MEF diventerà progressivamente efficace una volta determinata la porzione dell’Aumento di Capitale sottoscritta da altri azionisti ovvero da altri soggetti (ivi inclusi i Garanti).

Si rende altresì noto che BMPS ha sottoscritto il contratto di garanzia (c.d. “underwriting agreement”) relativo all’Aumento di Capitale. In particolare, BofA Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe) S.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di joint global coordinators (i “Joint Global Coordinators”) e Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale e Stifel Europe Bank AG in qualità di joint bookrunners (i “Joint Bookrunners” e congiuntamente con i Joint Global Coordinators, i “Garanti”) si sono impegnati a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le Nuove Azioni (come infra definite) non sottoscritte al termine dell’Asta dell’Inoptato (come infra definita), fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 807 milioni.

Algebris partecipa in qualità di garante con una quota complessiva pari ad Euro 50 milioni, di cui Euro 30 milioni pari passu con i Garanti ed Euro 20 milioni come sub-underwriter.

I Garanti e Algebris si sono pertanto complessivamente impegnati a sottoscrivere, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, le Nuove Azioni non sottoscritte al termine dell’Asta dell’Inoptato per un importo massimo di Euro 857 milioni.

Inoltre, la Banca ha ricevuto impegni di sottoscrizione da parte di terzi investitori per complessivi Euro 37 milioni.

Si informa altresì che alcuni investitori hanno assunto nei confronti dei Garanti impegni relativi alla sottoscrizione di Nuove Azioni per un importo complessivo massimo per oltre il 50% della quota riservata agli azionisti diversi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF.

Il calendario dell’Offerta prevede che i diritti di opzione, validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “Diritti di Opzione”) siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 17 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022, estremi inclusi (il “Periodo di Opzione”). I Diritti di Opzione saranno inoltre negoziabili su Euronext Milan dal 17 ottobre 2022 al 25 ottobre 2022, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan (l’“Asta dell’Inoptato”) il 1 novembre 2022 e il 2 novembre 2022, salvo che i Diritti di Opzione non siano stati già integralmente venduti, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile.

I Diritti di Opzione acquistati durante l’Asta dell’Inoptato dovranno essere esercitati entro il 3 novembre 2022. Eventuali modifiche del calendario previsto per l’Asta dell’Inoptato saranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

L’avvio dell’Offerta è subordinato al rilascio da parte della Consob del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi (il “Prospetto”) avente a oggetto l’Offerta e l’ammissione a quotazione su Euronext Milan delle Nuove Azioni. Il Prospetto sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di BMPS, nonché sul sito internet della stessa.

In considerazione della prevista natura iperdiluitiva dell’Aumento di Capitale quale risultante dalle condizioni definitive determinate dal Consiglio di Amministrazione, nel corso del Periodo di Opzione - subordinatamente alla diffusione di apposito avviso da parte di Borsa Italiana - troverà applicazione il c.d. metodo rolling e, conseguentemente, verrà riconosciuta agli azionisti che ne facciano richiesta la facoltà di ricevere le Nuove Azioni al termine della giornata contabile di Borsa aperta in cui i relativi Diritti di Opzione sono stati validamente esercitati, a partire dal terzo giorno di offerta ai sensi dell’art. 2.6.6 del Regolamento di Borsa, purché siano rispettate le modalità operative previste da Monte Titoli (la “Facoltà di Consegna Rolling”).

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse presso l’intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione per le quali sia stata esercitata la Facoltà di Consegna Rolling saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile in cui i relativi Diritti di Opzione sono stati validamente esercitati, a partire dal terzo giorno di offerta ai sensi dell’art. 2.6.6 del Regolamento di Borsa (ossia il 19 ottobre 2022), purché siano rispettate le modalità operative previste da Monte Titoli e quelle stabilite dalle condizioni contrattuali in essere con l’intermediario depositario.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione per le quali non sia stata esercitata la Facoltà di Consegna Rolling e le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell’Asta dell’Inoptato saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli entro il termine della giornata contabile del 4 novembre 2022, per disponibilità in pari data.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.