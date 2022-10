In bici alla scoperta del territorio e dell'enogastronomia senese

13 ottobre 2022 a

In bici lungo le strade e i panorami più belli della Toscana, tra sport, degustazioni e borghi da sogno. Si terrà sabato 15 ottobre la terza edizione della manifestazione cicloturistica denominata " Gravel Castello di Monteriggioni ". Un evento non competitivo che ha lo scopo di rivalutare il territorio circostante, dalla via francigena ai borghi e luoghi meno conosciuti del territorio senese ,legati non solo all'aspetto sportivo ma anche a quello culturale ed ecogastronomico con i ristori caratterizzati dai prodotti tipici toscani. Anche per questa edizione è prevista la partecipazione di quasi 1000 ciclisti, provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall'estero. La partenza dal bellissimo castello di Monteriggioni , dove è previsto il ritorno dopo aver completato uno dei percorsi previsti. Gli itinerari sono infatti quattro , Lungone (155 km) Lungo (135km ) Medio (78km) Corto ( 49 km ) e sono dislocati prevalentemente su strade sterrate e secondarie con bassa densità di traffico. Si può partecipare con bici Gravel , MTB o E- Bike

L 'evento è patrocinato dal comune di Monteriggioni .

