Siena, l'Università vola: già 2.500 matricole iscritte. Frati: "Sale attenzione per le scienze della vita"

Sono circa 2.500 le nuove matricole iscritte ai corsi di laurea dell’Università degli studi di Siena. Sono invece un migliaio gli studenti che si sono iscritti alle lauree magistrali biennali. “Siamo tornati su quelli che erano i numeri e i livelli pre-pandemici”, dichiara il rettore dell’ateneo senese, Francesco Frati.

I numeri relativi ai nuovi iscritti all’università sono quindi soddisfacenti per i vertici dell’ateneo cittadino. E non si tratta, comunque, nemmeno di numeri definitivi. C’è infatti tempo fino al 2 novembre per effettuare le iscrizioni ai corsi di laurea e addirittura fino al 20 dicembre per iscriversi alle lauree magistrali. Questi dati, dunque, potranno ancora crescere nelle prossime settimane. Le statistiche indicano inoltre che l’ateneo senese rimane attrattivo in tutto lo Stivale italiano: nella totalità degli iscritti, infatti, circa il 50% sono ragazzi e ragazze toscani mentre il restante 50% proviene da altre regioni e si tratta quindi in questo caso di persone che hanno scelto appositamente di venire a studiare e a vivere a Siena.

Commenta Frati: “Questi numeri ci soddisfano e ci fa piacere vedere gli studenti che tornano all’università e che lo fanno frequentando in presenza le aule, le sale di studio, le biblioteche, i laboratori. Questo è un elemento importantissimo. Stiamo notando un grande interesse da parte degli studenti nel campo delle scienze della vita e infatti quest’anno registriamo un forte incremento di iscrizioni in Scienze biologiche. Ci sono aumenti anche in ambito umanistico con qualche decina di studenti in più rispetto ai numeri del passato, lo vediamo ad esempio per quel che concerne Storia e anche Filologia e critica delle letterature antiche e moderne. C’è sempre pure la tradizionale attrattività dei corsi di laurea a numero programmato di area sanitaria, penso a Medicina e chirurgia e anche a Dentristry in lingua inglese e a tutti i corsi delle professioni sanitarie”.

