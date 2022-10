Mps, Anima entra nella partita. La banca avrebbe ottenuto la firma di 6 su 8 istituti del consorzio di garanzia

13 ottobre 2022 a

Dopo due giorni di trattative intense, Mps avrebbe ottenuto la firma delle otto banche che compongono il consorzio di garanzia: quella delle due restanti è attesa nelle prossime ore. Elemento imprescindibile per dare il via al 17 ottobre all’aumento di capitale. La distanza è rappresentata dalle continue garanzie richieste dagli istituti, consapevoli di impegnarsi in un’operazione onerosa e accompagnata da scetticismo.

Il punto di forza dell’ad Luigi Lovaglio sarebbe il raggiungimento della soglia minima di fondi che gli altri investitori privati destinerebbero alla ricapitalizzazione, 500 milioni: per il consorzio una condizione necessaria come impegno formale. A livello informale, il desiderio di chi ha accompagnato tutto il percorso, sarebbe quello di un ulteriore passo in avanti, per arrivare ai due terzi di quei 900 milioni che non spettano al pubblico.

Un ruolo decisivo lo avrebbe giocato Anima Holding, che avrebbe accettato di entrare nella partita. Il fondo, partner di lungo corso di Mps, per settimane era stato come uno dei più interessati all’aumento, con no quota di ingresso tra i 150 e i 200 milioni e una rimodulazione della join-venture con Rocca Salimbeni. Questa volontà si sarebbe poi via via raffreddata, di fronte all’intenzione di Lovaglio di non modificare gli accordi commerciali. Il banchiere, alla fine, avrebbe tenuto il punto, riuscendo a coinvolgere comunque Anima, anche se per una cifra molto inferiore, 25 milioni.



