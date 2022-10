Siena, caro-bollette e crisi energia: il 19 ottobre primo tavolo con gli esperti

12 ottobre 2022 a

Il 19 ottobre si riunirà per la prima volta il tavolo di esperti, che il Comune di Siena ha pensato di istituire per affrontare la crisi economica ed energetica e il caro-bollette.

Un gruppo di lavoro necessario per procedere poi all’assegnazione dei fondi stanziati per sostenere famiglie in difficoltà e imprese.

Aiuti che arriveranno grazie allo stanziamento complessivo, già varato, di un milione e 344mila euro.

Il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha inviato una nuova lettera ai vari interlocutori del territorio, già convocati lo scorso 3 ottobre in Sala delle Lupe, per chiedergli di indicare all’amministrazione i nominativi per il tavolo.

Nella lettera il sindaco De Mossi ha ribadito il “forte del clima di grande condivisione creatosi in occasione del primo incontro e nella convinzione che sia la cifra per traghettare la comunità e il suo territorio oltre la crisi”.

“Il tavolo di esperti – scrive nella lettera il primo cittadino – sarà coordinato dal sindaco e dall’assessore all’istruzione e all’edilizia sportiva Paolo Benini, avrà la funzione di approfondire i temi connessi alla crisi, fare sintesi delle diverse esigenze portate dal territorio, pensare a vagliare progetti di assistenza e sviluppo, articolare la strategia generale di risposte alle sfide dei prossimi mesi. Per velocizzare le procedure avrà natura informale, ma considereremo di primarie e decisiva importanza le sue indicazioni. Per questo chiedo di indicare nominativi per i settori di interesse. L’operatività è un valore da tutelare in questa fase".

“Quanto all’ufficio dedicato alla gestione operativa dell’emergenza – conclude De Mossi – abbiamo già proceduto all’individuazione del personale, che sarà coordinato dall’assessore al sociale Francesca Appolloni. L’ufficio, per raccogliere capillarmente e con celerità le istanze del territorio, porterà avanti sia azioni di natura istruttoria che di rapporto diretto con il pubblico”.

