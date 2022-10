Belen a Bagni San Filippo per lanciare una linea di costumi

12 ottobre 2022 a

Bagni San Filippo, Belen Rodriguez, incontra il fascino di un territorio, come la Val d’Orcia e, più esattamente, l'unicità delle acque sulfuree del Fosso Bianco e incanta tutti. Sulle sue pagine social i tanti fans hanno potuto vedere alcuni scatti dello shooting pubblicitario che vede impegnata Belen a Bagni San Filippo per mostrare le sue ultime creazioni di costumi da mare. La bella showgirl argentina infatti, dopo aver lanciato con la sorella Cecilia una linea di costumi e un marchio di abbigliamento, ha creato una nuova collezione, dal nome “Mar de Margaritas”, dal titolo di una canzone che il padre aveva dedicato alla mamma. Le immagini di lei di fronte alle acque calde e allo spettacolo della natura del Fosso Bianco hanno sollecitato molti commenti, assai positivi, sia nei confronti della affascinante modella, sia nei confronti della location che in tantissimi hanno visitato, riportandone entusiastiche impressioni. E così Belen e il Fosso Bianco si fanno pubblicità a vicenda. Altre immagini hanno riguardato, invece, le campagne di Montepulciano, dove lei e altre modelle hanno presentato una collezione di abiti.

