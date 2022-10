Siena, maxi operazione antidroga: 11 misure cautelari. Sequestrato stupefacente del valore di 600mila euro

12 ottobre 2022 a

Brillante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siena, che hanno dato esecuzione a 11 provvedimenti cautelari (2 in custodie cautelari in carcere, 7 agli arresti domiciliari e 2 agli obblighi di dimora) emessi dall’ufficio Gip del Tribunale di Siena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, sulla base delle risultanze emerse dall’indagine diretta e coordinata dal sostituto procuratore Siro De Flammineis, per le ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L'operazione si è svolta tra Siena e Firenze, coinvolgendo le città di Poggibonsi, Colle di Val D’Elsa, Castelfiorentino e Certaldo. L’indagine, che ha visto impegnati per oltre un anno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggibonsi tra il mese di febbraio 2021 e marzo 2022, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario, che è stato sostanzialmente accolto nel provvedimento cautelare, a richiesta della Procura senese, diretta dal procuratore Nicola MARINI.

Secondo l’ipotesi accusatoria l’attività di spaccio avveniva in alcuni centri della valdelsa senese e fiorentina, in favore di acquirenti che accorrevano anche da altre province toscane. La rete criminale aveva a disposizione un magazzino, in cui si riunivano per lavorare e confezionare lo stupefacente destinato alla vendita, nonché per spartirsi i proventi e rifornire i pusher. Un indagato risulterebbe essere una figura cardine, poiché, sfruttando il suo lavoro itinerante sul territorio, agiva come un vero e proprio “fattorino della droga”.

Durante l’indagine, inoltre, sono stati arrestati in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti 3 soggetti, denunciate a piede libero per spaccio altre 3 persone e segnalati amministrativamente alle competenti Prefetture numerose persone per uso di stupefacenti, oltre al sequestro di 60 kg di hashish, 60 gr. di cocaina, 70 gr. di marijuana per un valore totale, sul mercato, stimato in oltre € 600.000.

Congiuntamente alla esecuzione delle misure cautelari sono state delegate 20 perquisizioni domiciliari, in vari comuni in provincia di Siena e Firenze, con l’impiego complessivo di oltre 120 Carabinieri dei vari reparti del Comando Provinciale di Siena, coadiuvati dai militari delle Compagnie Carabinieri di Empoli e di Scandicci, con il supporto anche di diverse unità cinofili del Nucleo Cinofili CC di Firenze e di un velivolo del 4° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa.

