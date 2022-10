San Casciano dei Bagni, asportata cassaforte dall'interno di Banca Tema

12 ottobre 2022 a

a

a

Furto nella notte tra martedì e mercoledì a San Casciano dei Bagni. I ladri hanno prelevato dall'interno di Banca Tema, in viale Manciati, la cassaforte. All'interno si trovavano circa diecimila euro. La banda ha agito intorno alle 3,30 e i malviventi sono riusciti in poco tempo a impadronirsi del sostanzioso bottino. Sono entrati dalla porta principale e quindi hanno trascinato la cassaforte all'esterno. Quindi l'hanno caricata e si sono allontanati a bordo di un automezzo. Probabilmente una banda di soggetti esperti che ha colpito riuscendo a muoversi con tempestività nonostante fosse scattato l'allarme. Sul colpo sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di San Casciano dei Bagni e del Nor della Compagnia di Montalcino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.