Mps, per l'aumento di capitale l'aiuto delle Fondazioni toscane

Il consiglio di amministrazione di Mps dovrebbe aggiornarsi oggi, 12 ottobre 2022, per programmare l'aumento di capitale. Sul tavolo dell’ad Luigi Lovaglio non sarebbe arrivata l’agognata firma da parte della banche che compongo il consorzio di garanzia. Senza quel via libera, che potrebbe valere circa 500 milioni da impegnare nell’operazione, l’istituto di credito non può andare avanti.

Mps, il cda si riunisce per discutere dell'aumento di capitale: da sciogliere il nodo dei 900 milioni

Una battuta d’arresto quasi a sorpresa, dopo che lunedì sera il clima attorno alla ricapitalizzazione si era fatto più leggero. Con l’entrata in campo dell’imprenditore Denis Dumont e dei fondi Algebris e Hosking, già fiduciari di Lovaglio ai tempi di Creval, sembrava che il consorzio si fosse convinto a dare il proprio benestare. Il rischio paventato è che l’aumento potesse slittare di un’altra settimana, quindi partire il 24 ottobre, ma un avvio ci sarebbe comunque stato. Invece, si sarebbe venuta a creare una situazione di stallo che richiede un’ulteriore trattativa. I tempi per concedersi un altro tira e molla non ci sono, perché sull’operazione impone quel 12 novembre, termine ultimo per accedere al fondo di solidarietà e “liberarsi” quantomeno di 3.500 persone.

Ragioni che richiamerebbero i consiglieri a ritrovarsi anche oggi, nella speranza che Lovaglio (o chi per lui) possa sbloccare l’accordo. Da parte del consorzio è presumibile che la titubanza maggiore sia legata all’ingente capitale inoptato da accollarsi per un’operazione dagli scenari imprevedibili. Certo, uno dei partner è sempre il Tesoro, ma la reticenza degli investitori privati non è il miglior biglietto da visita.

Mps, aumento di capitale in salita: pressing sulla Fondazione per dare un contributo



Una spinta, anche se minimale a livello concreto, potrebbe arrivare dalle Fondazioni bancarie, che secondo quanto rivelato da Reuters, avrebbero accettato di sottoscrivere l’aumento. In totale i quattro enti toscani coinvolti verserebbero una trentina di milioni. Partecipi nell’operazione sarebbero la Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Mps, che contribuirebbero per 10 milioni a testa, la Cassa di risparmio di Lucca, impegnata per 8 milioni, anche se ancora non si sarebbe espressa, e la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, che sarebbe ancora in forse e in ogni caso, non si renderebbe disponibile per più di 3 milioni. Il via libera dei rispettivi decisori sarebbe arrivato a livello informale, considerati i margini risicati per decidere.

Banca Mps, la commissione parlamentare d'inchiesta: "Servono strategia e visione d'insieme"

