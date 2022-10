Siena, Grimaldi eletto segretario della Società italiana di chirurgia plastica

11 ottobre 2022 a

Prestigioso riconoscimento per il professor Luca Grimaldi, apprezzato professionista del policlinico delle Scotte di Siena. Il direttore della Chirurgia plastica dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese, infatti, stato infatti eletto segretario della Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica (Sicpre), che è la più antica e rappresentativa associazione di chirurghi plastici in Italia.

“Si tratta di un riconoscimento importante - commenta il diretto interessato - di un ruolo di durata triennale che mi permette di lavorare fianco a fianco con colleghi di assoluto prestigio e competenza, per una piena condivisione e integrazione tra le attività di ricerca, didattica e assistenza nel campo della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica”.

L’elezione è avvenuta in occasione del 70esimo congresso nazionale della Società, che si è tenuto a Napoli dal 6 all’8 ottobre. La Sicpre conta oggi circa 1.200 soci, pari al 51% degli specialisti in Chirurgia plastica presenti in Italia, ed è particolarmente impegnata anche nelle attività di formazione e di informazione su temi su cui c’è grande attenzione da parte dei cittadini. Inoltre è gemellata con la prestigiosa American society of plastic surgeons (Asps), con l’International society of aesthetic plastic surgery (Isaps) e con altre importanti società scientifiche del panorama nazionale e internazionale.

Per l'Azienda ospedaliero-universitaria senese, che si avvale delle competenze del neo segretario nazionale, una soddisfazione ulteriore che conferma la bontà del proprio staff, impegnato quotidianamente negli spazi del policlinico.

