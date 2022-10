Siena, Michelotti (FdI): "Lavorerò per il nostro territorio anche da Roma"

Aldo Tani 11 ottobre 2022 a

Primo giorno di Montecitorio per Francesco Michelotti. L’assessore ha svolto le pratiche necessarie per sedere tra i banchi della Camera ed essere presente giovedì 13 ottobre 2022 al debutto del nuovo Parlamento.

“E' paradossale aver dovuto attendere così tanto – ha spiegato il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia di ritorno da Roma - ma purtroppo la legge elettorale è questa. Non ci siamo mai demoralizzati prima e non ci lasceremo prendere dall’entusiasmo adesso. C’è solo da lavorare per la città e questo da Roma è un modo diverso di farlo”.

Michelotti, come tutti gli altri deputati eletti in Toscana, ha incontrato Giorgia Meloni. La leader del partito avrebbe chiesto il massimo impegno per non mancare alle sedute d’aula. Una priorità per una forza politica attesa al varco dalle altre forze del centrodestra e dalle opposizioni.

Riguardo all'esponente senese di FdI, ancora non è certo che lasci l’incarico di assessore all'urbanistica all’interno dell’amministrazione comunale. “Nei prossimi giorni - spiega - mi confronterò con il partito e poi vedremo qual è la soluzione migliore”. Indipendentemente da ciò che sarà, almeno il futuro a breve termine, nelle vesti di parlamentare, gli è chiaro. “Il mio primo impegno sarà lavorare sull’aumento di capitale di Mps”, ha evidenziato il neo-deputato. Un caso che sarà una priorità anche del prossimo governo, visto la presenza di maggioranza del Tesoro nel capitale della banca. E non dovrebbe mancare anche un confronto, magari a livello di direttivo regionale di Fratelli d’Italia, per delineare gli scenari politici sulla città.

