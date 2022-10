Mps, riunione del cda per discutere di aumento di capitale

#Siena #MontedeiPaschi #banca #Mef

Il cda del Monte dei paschi si riunisce oggi, 11 ottobre 2022. Un confronto tra i consiglieri di amministrazione che saranno chiamati ad affrontare l’aumento di capitale. La riunione servirà anche come aggiornamento della situazione in una vicenda che ogni giorno diventa sempre più complessa.

Il nodo è la difficoltà a reperire i 900 milioni che spettano agli investitori privati e la sfiducia che starebbe accompagnando l’operazione. L’ad Luigi Lovaglio sarebbe ancora convinto di poterla avviare il 17 ottobre, ma tra passaggi obbligati (via libera della Consob) e scarso interesse, questo termine rischia di saltare. Non gioverebbe a rispettare i tempi neppure il malumore tra gli istituti che compongono il consorzio di garanzia e che avrebbero dovuto facilitare la ricapitalizzazione. Adesso rischiano di essere chiamati in causa in prima persona se non sarà recuperato tutto il capitale. Nell’accordo di pre-sottoscrizione sarebbe prevista una soglia minima di raccolta per entrare in gioco e, a giudicare dalle potenziali adesioni, sarebbe ancora lontana. Le certezze per Lovaglio si fermano ad Axa, che potrebbe mettere sul piatto tra i 100 e i 150 milioni, mentre Anima Holding, a patto di una modifica della join-venture (che l’ad non vedrebbe di buon occhio), verserebbe tra i 150 e i 200 milioni. I tempi stretti non giocano a favore, ma il pressing del Tesoro, sempre che abbia i termini negoziali opportuni, potrebbe rappresentare una svolta in questo senso.

Anche se, come sostengono Bloomberg e Reuters, già da oggi potrebbe esserci sul tavolo l’accordo firmato dal consorzio e la data di lunedì prossimo fosse rispettata, i presupposti per il rilancio della banca non sono ottimali. Sempre che 2,5 miliardi (1,6 la quota a carico del Mef) siano sufficienti, come ha sempre affermato Lovaglio. Le continue perdite in borsa (anche ieri, 10 ottobre 2022, -1,3%) hanno fatto scendere ulteriormente il capitale di partenza e in ballo resta sempre la richiesta di esuberi in più, che se accettati, faranno salire i costi dell’operazione, inizialmente prevista in 800 milioni.



