Sarteano, fine settimana con l'Oktoberfest e i sapori bavaresi

10 ottobre 2022 a

a

a

La Baviera “invade” pacificamente Sarteano con gusto, musica e divertimento. Arriva la prima edizione di “Oktoberfest”, dal 14 al 16 ottobre, sotto le chiome maestose degli alberi secolari di Parco Mazzini, nel centro del borgo toscano celebre per la Giostra del Saracino. Con la birra del birrificio tedesco Lowenbrau, “la birra del leone”, prodotta da uno dei birrifici storici di Monaco di Baviera, fondato nel 1516; i piatti tipici bavaresi, con un food truck che arriva direttamente dalla Germania, ma anche i sapori romagnoli, con le piadine creative e le fritture di pesce de “La Barcaza”, e i gusti del territorio con gli hamburger di Chianina, oltre agli immancabili “bretzel”, preparati al momento. Venerdì 15 si parte alle ore 17, con l'“aperibirra” e l'apertura degli stand, e alle 21:30 arriva la musica con la “Stupendo Vasco Tribute”. Sabato e domenica, come succede all'Oktoberfest di Monaco di Baviera, stand aperti dalle 9 del mattino fino a mezzanotte, tra brindisi, allegria e spensieratezza. Sabato 15, dalle 21:30, live music con “Suzy Q”, domenica 16, sempre alle 21:30, tocca agli “Ottoni per caso”. Tutti i giorni, ancora, dj no stop. Ad organizzare la prima edizione della kermesse gastronomica sono il Chiosco del Bar del Palazzetto, insieme all'associazione culturale Sarteano Viva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.