Siena tappa fondamentale della Mille Miglia

10 ottobre 2022 a

a

a

Siena è una parte importante della Mille Miglia. L'edizione 2023 si presenta con la sorpresa della durata, che sarà spalmata su cinque giornate di gara, ma non rinuncia alla passerella in piazza del Campo e nel territorio considerato tra i più belli al mondo.

Tutti pazzi per le auto storiche della Mille Miglia

Il via sarà dato il 13 giugno 2023 a Brescia, dove le 405 auto d'epoca ammesse torneranno il 17 dopo oltre 2.000 chilometri di viaggio fino a Roma e ritorno. Dopo la partenza da viale Venezia e aver accarezzato il Lago di Garda, attraversato Verona, Ferrara, Lugo e Imola, il convoglio concluderà la prima tappa a Cervia-Milano Marittima. La seconda giornata sarà caratterizzata dal passaggio a San Marino, Senigallia, Macerata con sosta pranzo, Fermo e Ascoli Piceno e dalla sfilata finale in via Veneto a Roma. La terza tappa, il 15 giugno, risalirà dalla Capitale e proporrà il consueto pranzo appunto nel salotto buono di Siena, il vero cuore pulsante della città del Palio.

Festa di colori, passa la Mille Miglia

La carovana si muoverà poi alla volta di Pistoia, il Passo dell’Abetone, Modena e Reggio Emilia e si fermerà a Parma per la notte. Il quarto giorno, dopo Stradella e Pavia, la corsa raggiungerà il Piemonte con pranzo ad Alessandria, poi Asti e Vercelli e, via Novara, si dirigerà verso il centro di Milano. Nella quinta giornata, dopo il saluto a Bergamo quale capitale della cultura 2023, e il transito dalla Franciacorta, Ospitaletto e Gussago, la Mille Miglia 2023 si concluderà a Brescia in tarda mattinata con un circuito cittadino prima della passerella finale sulla pedana di viale Venezia e del pranzo di chiusura. In serata, l’arrivederci al 2024 con una notte bianca che concluderà l’intensa settimana.

x 1 / 10

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.