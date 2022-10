Siena, congresso internazionale per parlare di immunoterapia del cancro

10 ottobre 2022 a

A Siena vengono messe a fuoco le idee e le prospettive future per un'immunoterapia del cancro sempre più efficace. Se ne è parlato al VI Think Tank, il congresso internazionale di immuno-oncologia organizzato dal Cio (Centro di immuno-oncologia) dell’Azienda ospedaliero universitaria senese diretto da Michele Maio, insieme alla Fondazione Nibit (Network italiano per la bioterapia dei tumori) e in collaborazione con il Parker Institute for Cancer Immunotherapy e il World Immunoterapy Council. Ospite d’onore il Premio Nobel Jim Allison

Integrare le conoscenze e disegnare nuovi studi clinici con il contributo degli enti no-profit e le combinazioni di farmaci immunoterapici, con l’individuazione di fattori che influenzano la risposta immunitaria contro il cancro: questi alcuni dei temi che sono stati affrontati dal 6 all’8 ottobre all’Hotel Garden, "Gli ultimi dieci anni della ricerca sul cancro sono stati caratterizzati dall'avvento dell'immunoterapia – spiega Maio, che alle Scotte è anche direttore del Dipartimento oncologico. - Grazie all’immunoterapia abbiamo capito che con il sistema immunitario è possibile controllare la malattia sul lungo termine. Un approccio che ha rivoluzionato la cura di molte neoplasie come il melanoma metastatico e il tumore del polmone. Le sfide nel campo dell'immuno-oncologia sono molte. Per prima cosa occorre continuare a studiare per comprendere quali sono i pazienti che meglio rispondono a queste cure e quali no. Farlo è importante perché conoscendo i meccanismi alla base del mancato funzionamento dell’immunoterapia potremo agire su di essi per invertire il fenomeno".

"Lo spirito del Think Tank - continua - è mettere a fattor comune l'esperienza maturata dai diversi professionisti per porre le basi della ricerca dei prossimi anni. In quest'ottica, un ruolo sempre più centrale lo stanno assumendo le organizzazioni no-profit sia nella fase pre-clinica di individuazione dei possibili fattori che limitano l'efficacia dell'immunoterapia sia nel disegnare trial clinici".

