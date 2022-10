Siena, dai revisori dei conti lo stop alla validazione del bilancio Asp

10 ottobre 2022 a

Stop al bilancio 2021 dell’Asp. A far scattare il semaforo rosso sono stati i revisori dei conti, secondo la cui valutazione esistono delle incongruenze tali da impedire la validazione. Il nodo è nell’utilizzo dei fondi ricavati dalla vendita di un immobile alla contrada della Pantera, che ha fruttato 181 mila euro. Risorse che andavano destinate agli investimenti, ma che sono state trasferite nelle casse aziendali per far quadrare i conti.

“Il Consiglio (di amministrazione, ndr) nelle proprie determinazioni – si legge nel documento dei contabili – aveva destinato tale introito per 11 mila a ristrutturazioni di tetti del Campansi e 170 mila euro al rifacimento delle facciate degli immobili”. Un passaggio che precede la contestazione: “Dalle verifiche è risultato che tale accantonamento inizialmente previsto in contabilità, è stato cancellato in data 9 aprile 2022, per essere imputato a conto economico, tra i ricavi. Possiamo concludere che l’utile di bilancio di 182.442 euro è sostanzialmente pari alla plusvalenza sulla vendita dell’immobile alla Pantera. L’art. 17 punto 4 del regolamento di contabilità dell’Asp prevede che la plusvalenza sulle alienazioni immobiliari non debba interessare il conto economico ma essere accantonata a un fondo per investimenti patrimoniali durevoli”.

I revisori hanno quindi invitato il Consiglio a “correzioni procedendo a una nuova approvazione del medesimo”. A rendere bollente il quadro attorno all’Azienda dei servizi alla persona avrebbe contribuito una lettera anonima fatta pervenire ai consiglieri di maggioranza e opposizione. Nel documento si darebbe conto di spese fuori scala da parte del nuovo direttore generale. Fatto che andrà verificato ovviamente, ma che obbliga la giunta comunale a chiare la questione con i vertici dell’Asp.

“Ora si comprende meglio perchè l'attuale amministrazione ha voluto cambiare la struttura tecnica che nel tempo aveva contribuito a portare la gestione economica in utile dopo anni di perdite e ad azzerare l'indebitamento nonostante i continui investimenti nel miglioramento strutturale e dell'ospitalità delle varie strutture – ha attaccato l’ex sindaco Bruno Valentini, che ha annunciato la volontà di procedere con un’interrogazione -. La Asp è stata considerata come una vacca da mungere anche quando è stata costretta ad impegnarsi a versare 100 mila euro per il restauro della facciata della Biblioteca comunale”.

