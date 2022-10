Siena, nuova pista al Velopattinodromo: taglio del nastro con esibizione dei vicecampioni d'Italia

09 ottobre 2022 a

Taglio del nastro al Velopattinodromo ‘Bruno Tiezzi’ di Siena in via Fausto Coppi. L’impianto situato in zona Acquacalda ha una nuova veste grazie all’intervento di sistemazione realizzato dal Comune di Siena.

L’intervento di sistemazione ha interessato l’intero complesso. Oltre alla sostituzione di tutta la recinzione perimetrale e alla sistemazione di uno dei due magazzini in uso alle società sportive, sono state riqualificate le due piste interne all’impianto. L’anello ciclistico è stato interessato dal rifacimento completo del tappeto bituminoso, oltre alla sistemazione di tutto il cordolo perimetrale e al rifacimento della segnaletica orizzontale. L’intervento ha visto anche la sistemazione della pista di pattinaggio con la rimozione completa della pavimentazione, il rifacimento del sottofondo bituminoso e la posa in opera della finitura in resina omologata per competizioni internazionali. Contestualmente si è provveduto all’adeguamento e messa in sicurezza della balaustra metallica della pista, in conformità con il regolamento della federazione italiana sport rolleristici.

L’inaugurazione ufficiale della nuova pista si è svolta alla presenza di Antonio Saccone, presidente della Polisportiva Mens Sana 1871, e di Paolo Benini, assessore del Comune di Siena con delega allo sport. Alla cerimonia ha partecipato anche Duccio Marsili, orgoglio biancoverde, oro agli World Games 2022 e agli ultimi Campionati Europei di Pattinaggio Corsa. Dopo il taglio del nastro la squadra vicecampione d’Italia di Pattinaggio Corsa, composta dagli atleti della Mens Sana, è scesa in pista per esibirsi davanti al pubblico.

“Siamo molto felici – afferma Antonio Saccone, presidente della Polisportiva Mens Sana – di inaugurare questo spazio dopo il grande intervento di sistemazione che ha interessato l’intero complesso. Oggi il Velopattinodromo ‘Bruno Tiezzi’ è un impianto moderno, sicuro e funzionale. La Polisportiva e l’intera città possono godere di un ambiente rinnovato e pronto ad accogliere i tanti sportivi che potranno usufruirne già da domani. Ringraziamo il Comune di Siena per il grande lavoro che ha svolto con cura e capacità”.

“Riconsegniamo alla città e alla comunità – afferma Luigi De Mossi, sindaco di Siena - una struttura di livello, sistemata e in piena sicurezza. In questa struttura sono nati campioni di livello mondiale ed è giusto che il Comune di Siena contribuisca affinché questa crescita continui. Insieme all’assessorato all’edilizia sportiva ci stiamo occupando di tutti gli impianti della città che da anni aspettavano una riqualificazione. Per questo ringrazio gli uffici comunali per il grande sforzo che stiamo attuando”.

