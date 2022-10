Siena, don Massimiliano Gabbricci nuovo direttore del ricreatorio del Costone

09 ottobre 2022 a

Importante novità per il Ricreatorio Pio II, il cuore pulsante del Costone. Don Emanuele Salvatori ha infatti lasciato l'incarico di direttore della storica istituzione passando il testimone nelle mani del suo successore, don Massimiliano Gabbricci, figura molto nota anche prima di arrivare a Siena in seguito alla nomina ufficiale ricevuta dall'arcivescovo di Siena, il cardinale Augusto Paolo Lojudice. Il sacerdote, infatti, è correttore della contrada della Lupa ed è stato a lungo il cappellano della Fiorentina, incarico che ha lasciato per trasferirsi. E' anche quello della Nazionale azzurra di calcio, e tale rimarrà perché si tratta di un'investitura che arriva dalla Federazione e non dalla Diocesi fiorentina.

Originario di Castelfiorentino, nella sua famiglia scorre sangue senese, e lui stesso ci tiene a sottolineare che il suo legame con lo sport ha radici profonde e solide: in gioventù ha giocato a basket nell’Abc, storica società cestisti ca della sua città natale, ma anche a calcio, una passione che, come detto, ha potuto proseguire anche dopo aver sentito il richiamo della vocazione, in ambienti viola e azzurri.

"Approdo a Siena motivato da tanto entusiasmo – confessa con aria molto sincera e soddisfatta. - Si tratta di una città che mi appartiene. Lo stare in mezzo ai giovani e alla gente sarà per me fonte di grandi stimoli; in occasione della presentazione ufficiale delle squadre al Palaorlandi ho già avuto modo di conoscere il movimento che anima e caratterizza il Costone e abbraccia centinaia di ragazzi e ragazze di ogni età. Una bella realtà, non c’è che dire: so già che faremo tante cose assieme, sono qui per questo".

