Siena, allarme Sunia sul caro-bollette. In quattro mesi 63 sfratti

Continua la spirale negativa generata dal caro bollette. I rincari dell'energia, luce e gas stanno infatti determinando un aumento importante sulla quota delle spese condominiali. Stando alle previsioni, in media, le rate mensili potrebbero aumentare del 40% rispetto agli attuali costi da qui fino alla fine dell'anno. Se non verranno abbassate le tasse su alcune forniture per compensare i rincari che si verificheranno, per molte famiglie senesi il rischio morosità potrebbe essere dietro l'angolo. Una prospettiva che non è poi così lontana.

“Negli ultimi quattro mesi – spiega Andrea Quadri, segretario provinciale Sunia - a Siena si sono registrati ben 63 sfratti. La situazione è preoccupante tanto che come comitato qualche mese fa abbiamo avuto un incontro in prefettura per chiedere di fissare una commissione sul tema dell'emergenza abitativa e permettere il passaggio da casa a casa. Si potrebbero infatti trovare alloggi volano per le famiglie in difficoltà, tentare di calendarizzare gli sfratti o rateizzare i pagamenti. Al momento sono state convocate in prefettura le istituzioni ma siamo ancora in attesa di risposte certe o comunque di un primo confronto vero e proprio”. Il tema è bollente e rischia di esplodere se non verrà affrontato in tempi brevi. Anche perché, stando a quanto rivelato dall'Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), i rincari futuri delle spese condominiali potrebbero raggiungere addirittura il 300%.

Potrebbe essere un inverno difficile per molti inquilini e condomini già alle strette nei bilanci: “L'aumento della quota condominiale - continua Quadri - è trainato dai rincari dell'energia e del gas, l'effetto è già evidente per molte famiglie. Gli aumenti del 70% al costo dell'energia elettrica, i prezzi raddoppiati del gas, l'erosione del potere di acquisto delle famiglie, sommato all'aumento degli scontrini alimentari del 10%, all'aumento del costo del denaro che si ripercuote sui mutui e sui prestiti nonché l'incompatibilità tra reddito e offerta abitativa, tutto questo sta portando e porterà allo sfratto per morosità”. Il fenomeno è sempre più in espansione: “L'emergenza sta diventando strutturale e purtroppo riguarda da vicino anche la provincia senese. Questa settimana ho parlato con alcune persone che vivono nei comuni limitrofi, sono cadute in disperazione perché rischiano lo sfratto immediato. Il problema deve dunque essere affrontato seriamente, è necessario lavorare in maniera sinergica con tutte le istituzioni, i comuni, i rappresentanti degli inquilini, i proprietari e la questura per trovare soluzioni concrete”.

