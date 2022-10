Siena, Francesco Michelotti (Fdi) eletto in Parlamento

09 ottobre 2022 a

Siena ha un altro rappresentante in Parlamento. Si tratta di Francesco Michelotti, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, che entra alla Camera dei Deputati e il cui nome si affianca a quelli di Silvio Franceschelli (Pd, in Senato) e Tiziana Nisini (Lega, alla Camera) che, pur essendo stata eletta ad Arezzo, vive a San Gimignano, conosce bene le dinamiche del territorio senese e ha sottolineato che ne difenderà le esigenze nei palazzi del potere a Roma.

Dopo due settimane dalla chiusura delle urne, dunque, c'è la lista co0mpleta dei deputati a cui saranno affidate le sorti del Paese nella prossima legislatura. L'Ufficio elettorale nazionale, in Cassazione, ha finalmente concluso le operazioni per la loro proclamazione sciogliendo il nodo delle quote proporzionali che si era creato a seguito di alcuni problemi nel conteggio delle preferenze, che con un effetto domino va a influenzare in maniera decisiva l'assegnazione dei seggi in Parlamento. La legge elettorale, infatti, prevede alla Camera che un deputato possa essere eletto in una regione, ma ciò può spostare gli equilibri negli altri territori. In questo caso specifico, al centro dell'attenzione c'era quanto emerso dai verbali di una sezione di Taranto, la numero 54, dove erano stati erroneamente attribuiti 166 voti in più alla lista Fratelli d'ltalia che invece spettavano a Forza Italia. Si è quindi reso necessario rettificare le cifre elettorali circoscrizionali, con il partito di Giorgia Meloni che è passato da 408.641 a 408.475 e quello di Silvio Belusconi da 199.844 a 200.010

Ristabilite le proporzioni emerse dal volere dei cittadini, è definitivo l'elenco degli eletti nel plurinominale, di cui fa parte appunto anche Francesco Michelotti, attualmente assessore all'urbanistica del Comune di Siena nella giusta De Mossi e che si vede spalancare le porte di Roma dal collegio plurinominale Toscana 02 in sostituzione di Chiara Colosimo. Il portacolori di Fratelli d'Italia, all'indomani del risultato delle Politiche, aveva commentato con soddisfazione il risultato della forza politica a cui appartiene e anche quello suo personale in termini di preferenze ricevute, rammaricandosi di essere rimasto fuori per il meccanismo del Rosatellum. Dopo 14 giorni, invece, si trova in mano un biglietto per Roma, dove sarà chiamato a impegnarsi per il bene di tutto il Senese.

