Castelnuovo Berardenga, tutto pronto per la EcoMaratona del Chianti Classico

Ultimi preparativi a Castelnuovo Berardenga per la 15esima EcoMaratona del Chianti Classico, che torna da venerdì 14 a domenica 16 ottobre. Per molti runner il ricordo più prezioso è la medaglia finisher e quella della 15esima EcoMaratona del Chianti Classico è, ancora una volta, un cadeau speciale dal valore simbolico e morale, frutto di un programma di solidarietà. La festa dell’EcoMaratona del Chianti Classico inizierà venerdì 14 ottobre, quando il centro storico di Castelnuovo Berardenga farà da cornice alle emozioni della staffetta 3x1.500m. Sabato 15 ottobre sarà la volta di Emozioni Chianti Classico, un nuovo evento nell’evento con tre itinerari che uniranno visite guidate di alcune cantine e degustazione di vini e sapori del territorio: “La Storia”, con tappa al Castello di Brolio; “La Tradizione”, che toccherà il borgo di San Gusmè, la Tenuta di Arceno e l’azienda agricola Félsina, e “L’innovazione”, all’azienda Vallepicciola. Domenica 16 ottobre sarà il giorno delle gare competitive con percorsi fra vigne e paesaggi mozzafiato. A chiudere le partenze sarà la EcoPasseggiata con tre percorsi di 6, 13 e 19 Km, manifestazione non competitiva a passo libero senza obbligo di tesseramento e certificato medico.

