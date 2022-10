Siena, rapimenti e violenze sessuali dai genitori affidatari: le misure cautelari scattano dopo 20 anni

Claudio Coli 08 ottobre 2022 a

Svolta a Siena nel caso della donna vittima per anni di rapimenti e violenze sessuali da parte dei genitori affidatari, fatti avvenuti in parte nel territorio senese. A distanza di oltre vent'anni dai primi episodi, le due persone indicate dalla vittima come i suoi aguzzini hanno subito delle misure cautelari su ordine del gip di Milano. Una svolta impressa dalla decisiva denuncia formulata, agli inizi del 2021, dai legali della donna (gli avvocati Massimo Rossi e Carlo Taormina) alla Dda di Firenze, che poi ha passato l'inchiesta a quella di Milano, la quale dopo vari accertamenti ha richiesto al giudice di far applicare le misure di obbligo di dimora e divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per la coppia di genitori affidatari di Locate Varesino, accusati di aver ridotto in schiavitù la figlia arrivata maggiorenne nella loro famiglia.

È proprio intorno a quegli anni, 2001-2002, che iniziarono le terribili violenze. Proseguite anche quando la donna, oggi 40enne, intorno al 2006, decise di allontanarsi dalla Lombardia per rifugiarsi in Toscana. È tra il 2007-2008 che subisce una serie di rapimenti, circa tre come risulta dal capo di imputazione, tutti propedeutici a delle violenze sessuali, come quando fu prelevata e portata a Legnano, dove subisce uno stupro. Sempre nel 2007 la donna sarebbe stata rapita dalla casa di un parroco della provincia di Siena, e poi ritrovata a Trezzano sul Naviglio. Fatti sfociati in un processo concluso in Cassazione con la prescrizione dei reati, nel novembre 2019, ma dove è stato riconosciuto il danno subito dalla vittima, chiamata a essere risarcita in sede civile.

Altri sequestri e stupri si sono verificati tra il 2011 e il 2012, in un caso la donna fu portata a San Gimignano, e ritrovata dalla Polizia di Stato con addosso indumenti pieni di tracce ematiche e organiche. Ma per questo secondo filone di eventi, su cui indagò il pm Antonino Nastasi, non ci sono stati sviluppi giudiziari, tanto che è stata chiesta l'archiviazione, da parte della Procura di Siena. I legali, nell'evidenziare la grande mole di prove ed evidenze – le violenze sono dimostrate da certificati e dichiarazioni dei medici, che escludono atti di autolesionismo - convocarono anche un incontro pubblico per chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria, nell'ottica di proteggere la donna, che anche di recente avrebbe ricevuto lettere minatorie, subendo anche nuove aggressioni. Episodi che hanno indotto la 40enne ad allontanarsi dal territorio senese dove si era trasferita. Dopo anni adesso, l'indagine della Dda che ha riunito in un fascicolo da quasi 8mila pagine l'intero calvario della giovane donna: l'incubo potrebbe finalmente terminare.

