Raggirano turisti, due donne nei guai

08 ottobre 2022

Occhio a chi chiede contributi per associazioni benefiche senza esibire la regolare documentazione. Può succedere quello che è avvenuto a San Gimignano, dove due donne raggiravano i turisti per farsi dare soldi che sulla carta erano indirizzati a un’associazione, ma di fatto se li intascavano loro. A finire nei guai due donne di origine rumena che avrebbero raggirato turisti a San Gimignano spacciandosi per rappresentanti di un’associazione che raccoglieva fondi per persone ipoacustiche. Le segnalazioni da parte anche di commercianti sono arrivate e la polizia municipale locale, con l’ausilio dei Carabinieri, ha messo fine alla messinscena. Infatti le due donne di origine rumena ma residenti a Montecatini Terme sono state colte sul fatto, mentre cercavano di carpire la buonafede dei turisti, chiedendo un contributo economico in favore di soggetti affetti da problemi acustici.

Numerose dunque nei giorni scorsi erano state le segnalazioni dei commercianti del centro storico della città turrita, da qui il personale di polizia municipale e i carabinieri, in piena sinergia, avevano intensificato i controlli nel centro storico. Alla fine di settembre, dopo una ulteriore segnalazione della presenza di donne che chiedevano soldi ai turisti, una pattuglia della Municipale notava in via San Matteo le due donne che alla vista degli agenti acceleravano il passo, svoltando in via dei Marsili.

Qui le due straniere, venivano fermate e successivamente identificate, senza che riuscissero in qualche modo a motivare la loro presenza nel centro storico. La stessa cosa è accaduta anche pochi giorni dopo. In questo caso la pattuglia della Municipale, accortasi che le donne erano le stesse, le ha accompagnate alla vicina stazione dei carabinieri, e in collaborazione con i militari dell’Arma sono stati eseguiti più approfonditi accertamenti, al termine dei quali è stato proposto al Questore di Siena la relativa irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di San Gimignano per la durata di tre anni.

