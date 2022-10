Siena, al Franci Festival concerto per César Franck

08 ottobre 2022 a

Un altro grande appuntamento con la musica, a Siena, con il festival organizzato dal Conservatorio Rinaldo Franci. Sarà dedicato al compositore e organista César Franck il nuovo concerto del Franci Festival 2022. Lunedì 10 ottobre, alle ore 18, il Conservatorio senese renderà omaggio al grande musicista belga – a 200 anni dalla nascita - con l’evento che si terrà presso l’Accademia dei Fisiocritici di Siena, in Piazzetta Silvio Gigli 2. La performance, realizzata in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, vedrà la partecipazione di 50 corsisti belgi iscritti al Corso di lingua e cultura italiana ‘Tendenze senesi 2022’ a cura dell’UniStrasi. Lo spettacolo è a ingresso gratuito e si consiglia la prenotazione su www.conservatoriosiena.it. Sempre sul sito dell’Istituto, sarà possibile seguire il concerto in diretta streaming.

I musicisti che saliranno sul palco dell’Accademia dei Fisiocritici sono gli allievi del Franci: Rebecca Ciogli, al violoncello, Emanuele De Luca al violino e Davide De Luca al pianoforte. Insieme ai giovani talenti ci saranno anche i Maestri Margherita Di Giovanni, alla viola, Duccio Ceccanti, al violino, e il direttore del Conservatorio, Matteo Fossi, al pianoforte.

Il Franci Festival è la rassegna di concerti di musica da camera organizzata dall’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena. Gli ultimi 4 concerti dell’edizione 2022, in programma dal 10 ottobre al 6 dicembre, tutti a ingresso gratuito e con inizio alle ore 18, sono ospitati presso l’Accademia dei Fisiocritici, la Chiesa di San Raimondo al Refugio e la Sala Capitolare della Contrada della Lupa. Per conoscere le performance e tutte le attività del Conservatorio è possibile consultare il sito www.conservatoriosiena.it seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto.

