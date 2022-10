Siena, Whirlpool in sciopero il 18 ottobre

07 ottobre 2022 a

Continua a tenere banco la situazione dell'occupazione per la Whirlpool, che pare intenzionata a lasciare l'Italia. Il 18 ottobre i lavoratori dello stabilimento di Siena entreranno in sciopero in tutti e tre i turni previsti ed effettueranno durante la mattina una manifestazione nel centro storico della città.

Allarme Whirlpool, 300 lavoratori a rischio

La decisione è stata presa oggi, 7 ottobre, dalla Rsu dell'azienda di Siena e dai segretari di Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm e dei Cobas lavoro privato. Il provvedimento si allinea con lo stato di agitazione e mobilitazione proclamato dal coordinamento nazionale del gruppo Whirlpool a seguito della decisione della multinazionale di disertare il tavolo convocato a Roma, nella sede del Mise il 28 settembre 2022 dai ministri Giorgetti e Orlando. Un atteggiamento reputato intollerabile dalle sigle sindacali, che dunque hanno scelto di partire al contrattacco.

L'iniziativa senese sarà patrocinata dal Comune di Siena e saranno invitate sia tutte le forze politiche locali che la Regione Toscana. I protagonisti della manifestazione saranno le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento di viale Toselli (si tratta di circa 300 persone) e lo scopo dell'evento è quello di puntare l'attenzione sulla complessa vertenza che si trascina da tempo, coinvolgendo allo stesso tempo le istituzioni e tutta la cittadinanza affinché si possa scongiurare il temuto disimpegno dal nostro Paese della multinazionale americana, che metterebbe a rischio migliaia di posti lavoro non solo a Siena, ma anche in altri siti.

