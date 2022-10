Emma Villas, Petric: "Perugia si contrasta giocando di squadra"

07 ottobre 2022 a

Seconda giornata del campionato di volley Superlega, la Emma Villas Siena, battuta all'esordio a Trento, vivrà domenica il proprio debutto casalingo stagionale: alle ore 18 al PalaEstra prenderà il via la partita contro la Sir Safety Susa Perugia, la squadra di Giannelli e Leon costruita per vincere tutto. In viale Sclavo sarà un vero e proprio spettacolo.

“Siamo dispiaciuti per la sconfitta di Trento - commenta capitan Nemanja Petric - ma anche dopo quella partita, e nonostante lo stop incassato, ci sono dei feedback positivi. Ora ci attende una gara importante che sarà un vero e proprio appuntamento da vivere con intensità”. Lo schiacciatore entra nel vivo del faccia a faccia con i fortissimi umbri, già incontrati in precampionato: “Il calendario ci ha posto subito di fronte a due squadre molto potenti. Questo ci aiuta a migliorare nella nostra mentalità, ma ovviamente non ci dà una mano per la classifica. La gara di domenica scorsa ci dà un’immagine su quel che siamo in questo momento, ma serve del tempo per affinare l’intesa di squadra. Anche nel nostro esordio contro l’Itas abbiamo comunque dimostrato di essere competitivi, possiamo combattere con tutti. Perugia è un team fortissimo, ha un roster con moltissimi campioni ed è stato allestito per provare a vincere ogni competizione. Noi dovremo cercare di limitarli in alcuni fondamentali”.

Il portacolori dei biancoblù prova a indicare quale potrebbe essere la chiave per reggere l'urto domenica: “Dovremo giocare da squadra. Nel volley moderno conta tanto la battuta, che dà grandi vantaggi. Poi ovviamente senza l’attacco, e senza un buon cambio palla, non si va da nessuna parte”.

