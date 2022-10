Siena, omicidio in Largo Sassetta: domani i funerali della vittima

07 ottobre 2022 a

a

a

Si terranno domani mattina (8 ottobre 2022) i funerali di Annamaria Burrini, l'81enne senese rapinata e uccisa nella sua casa in Largo Sassetta, il 26 settembre. La Procura di Siena ha infatti dato il nulla osta alla restituzione della salma dopo aver ottenuto i primi riscontri dall'autopsia sul corpo eseguita a Firenze, che hanno confermato la tesi dello strangolamento con il laccio di una scarpa. L'ultimo saluto verrà dato nella chiesa dell'Alberino, proprio nei pressi dell'abitazione teatro dell'efferato delitto: il feretro arriverà dall'obitorio del Policlinico delle Scotte e la cerimonia si celebrerà a partire dalle 9.30.

Donna uccisa nella sua casa: strangolata con una corda

Oltre alla nipote, che per prima ha chiamato i soccorsi su segnalazione del coinquilino dell'anziana che non aveva più sue notizie, e la sua famiglia, a piangere Annamaria sono la sorella, che abita nel nord Italia, e altri nipoti con i rispettivi figli e congiunti. I familiari adesso con molte probabilità si costituiranno in giudizio contro i presunti responsabili, per ottenere giustizia. Ai funerali, oltre ai parenti, non mancheranno conoscenti, amici e vicini di casa: la signora Burrini da sempre abitava in Largo Sassetta e apparteneva a una famiglia di commercianti nota in città. Tutt'oggi alcuni suoi fondi sono affittati a varie attività della zona. E' ricordata come una persona vivace, elegante ma anche discreta. Dopo la messa, il feretro sarà trasportato per la sepoltura al cimitero della Misericordia.

Omicidio Burrini, si cerca il laccio delle scarpe con cui è stata uccisa Annamaria

Nel frattempo le indagini per chiudere il caso proseguono: ottenuto conforto dai risultati dell'esame autoptico sulla modalità dell'omicidio, si attendono quelli dell'esame tossicologico, per quantificare il narcotico assunto dalla donna, e i rilievi della scientifica di Roma che presto effettuerà un nuovo sopralluogo nella casa dell'81enne, così da accertare la presenza sul luogo del delitto, finora negata, da parte del 39enne di origine ucraina che avrebbe commesso materialmente l'omicidio. L'uomo è al momento recluso al carcere di Siena, mentre la nipote di 25 anni, reo confessa, si trova ristretta a Sollicciano, a Firenze.

Omicidio Burrini: convalidato l'arresto di zio e nipote ucraini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.