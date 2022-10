Banca Mps, aumento di capitale in salita: pressing sulla Fondazione per dare un contributo

Aldo Tani 07 ottobre 2022 a

Una marcatura asfissiante, che ricorda quella di certi stopper di una volta. “Vittima” la Fondazione Mps, tirata per la giacca da più parti per dare un proprio contributo all’aumento di capitale di Montepaschi. Dall’ente Palazzo Sansedoni preferiscono evitare commenti, ma dal sindaco Luigi De Mossi all’associazione Confronti fino al consigliere regionale Stefano Scaramelli, tutti invocano un passo in avanti dell’organismo presieduto da Carlo Rossi.

La partecipazione attuale nel capitale della banca è prossima allo zero, quindi il contributo sarebbe quasi insignificante. Però lo sforzo richiesto si aggirerebbe su una trentina di milioni. Detto così potrebbe rappresentare una goccia nel mare su un totale di 900 milioni che spetta ai privati. Un sì deciso di Palazzo Sansedoni potrebbe tuttavia invogliare le altre Fondazioni toscane a investire nell’operazione. Finora, nessuno degli enti contattati, ha dimostrato particolare entusiasmo. Cosa più preoccupante ancora è che neppure i grandi investitori hanno fatto chiarezza sulla loro partecipazione. Tanto che permane l’incertezza sulla presenza di Anima Holding: disposta sì a mettere tra i 150 e i 200 milioni, ma a patto di rivedere la join venture con l’istituto di credito senese. Fatto che non riguarderebbe Axa, che lascerebbe la partnership immutata, mettendo nel capitale 100 milioni.

Il resto è una trama da tessere. L’ad Luigi Lovaglio ha incontrato i dirigenti del Tesoro, confermando la volontà di far partire la ricapitalizzazione il 17 ottobre. I vertici di via XX settembre si starebbero muovendo per lavorare ai fianchi Fondazioni e casse di previdenza, ma i due elementi, per una questione temporale, non vanno d’accordo. Secondo Milano-Finanza, malumori sarebbero sorti anche all’interno degli istituti che compongono il consorzio di garanzia. Quello che sarebbe deputato a farsi carico del capitale inoptato. La loro volontà sarebbe di vedere Mps raccogliere almeno 600 milioni, lasciandone quindi scoperti 300. La situazione attuale però sarebbe inversa e l’investimento sarebbe considerato troppo alto. Nel frattempo, l’ad di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, ha ribadito il proprio no a un’eventuale fusione con Rocca Salimbeni: “Mps non è mai stata nei radar di Banco Bpm. Abbiamo sempre detto che era complicato per una banca come la nostra che viene già da una fusione complessa”. Le conseguenze di questo quadro a tinte fosche lasciano il segno di nuovo in Borsa, dove il titolo ha perso oltre il 5%. Nell’ultimo mese a Piazza Affari le azioni hanno registrato un -23,53%.

