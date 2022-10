Da Siena ad Acquapendente: fine settimana con la sesta Ultramarathon sulla Francigena

06 ottobre 2022 a

Una Walking Francigena Ultramarathon più inclusiva e più green. Così sarà la sesta edizione della manifestazione a passo di trekking e nordic walking che da domani prenderà vita lungo l'antica via dei pellegrini: il percorso di Sigerico. Oltre alla città del Palio, sono coinvolti anche Buonconvento, San Quirico d'Orcia, Abbadia San Salvatore e Acquapendente, dove arriveranno sia i più temerari, che affronteranno i 120 chilometri da piazza del Campo alla cittadina laziale, si chi partirà dalla Val d'Orcia e dall'Amiata.

Si tratta - spiega l'assessore allo sport Paolo Benini - di un appuntamento all'aria aperta di cui siamo molto fieri. Al di là del benessere fisico del camminare c'è anche un aspetto formativo molto importante: lo sport ci consente di ritrovare il contatto con noi stessi e gli altri, il senso unitario di essere in team”. Gli fa eco Alessandra Terrosi, sindaco di Acquapendente: "Aspetteremo i partecipanti nella nostra piazza per una cena di prodotti tipici chiamata Sapori d'autunno. Domenica mattina invece 180 bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado arriveranno in piazza nella mini maratona organizzata per loro. Quest'edizione sarà un'occasione per immergersi anche nella storia e nei paesaggi del tratto di via Francigena che collega le nostre due città attraversando borghi e ambientazioni rurali, aree incontaminate per un'esperienza unica nel suo genere”.

Tra le novità per questo 2022 c'è l'inserimento di un percorso di 5 chilometri da Piazza del Campo fino alla zona Renaccio, dedicato a persone disabili e reso possibile grazie all'aiuto delle associazioni di volontariato. “E' un modo - spiega l'assessore al sociale Francesca Appolloni - per regalare a tutti un'esperienza unica di turismo lento e sostenibile. Occasioni simili ci offrono la possibilità di arricchirci reciprocamente. La vita è piena di sfide, coglierle tutte ci rende sempre più forti”.

