Palio di Siena, il priore del Leocorno Mariotti: "Ci aspettano giorni emozionanti"

Per il Leocorno è tempo di festeggiare la vittoria del Palio del 17 agosto con Tittia su Violenta da Clodia. “Ci aspettano giornate molto emozionanti - commenta il priore Alessandro Mariotti - e sto provando sensazioni bellissime. Non ho voluto sapere niente dalle commissioni, quindi tante cose saranno una sorpresa anche per me. Quello che abbiamo vissuto è stato il successo di tutto un popolo, che ha dimostrato compattezza e ha dato una grande risposta. Abbiamo già visto alle cene, che abbiamo effettuato e vissuto dopo il trionfo sul Campo, una grande risposta da parte dei contradaioli”.

Il Leocorno vince il Palio dell'Assunta. Tittia su Violenta da Clodia si prende la quarta Carriera consecutiva

E' anche il momento di pescare nel cassetto dei ricordi. "Il giorno del Palio - racconta l'onorando - sono rimasto sul palco quasi fino alla fine, fino al terzo Casato. Il momento più emozionante è stato sicuramente quando ho visto Giovanni Atzeni al bandierino a nerbo alzato. Dopo la Carriera abbiamo vissuto settimane bellissime nel rione. Tutti i passaggi sono stati condivisi, per quanto mi riguarda ho un ottimo feeling con il capitano Massimo Bari. Abbiamo già vissuto delle feste a tema che sono state tanto partecipate e un grande corteo. Abbiamo visto in contrada tantissimi giovani che si stanno divertendo, ma vediamo costantemente anche persone che sono più in là con gli anni. Alla cena della vittoria saremo in 1.300. Stiamo vivendo un periodo di euforia e di grande soddisfazione”.

Il corteo della vittoria del Leocorno: dalla Pasticceria Da Clodia a Don Tirrìa



Oggi (6 ottobre 2022) alle ore 18,45 nell’oratorio di San Giovannino della Staffa sarà il momento della presentazione del Numero unico. Domani alle ore 18,30 nella piazzetta Virgilio Grassi si svolgerà il ricevimento delle autorità e delle consorelle. Sabato alle ore 18,30 dai giardini della Lizza ci sarà la partenza del corteo della vittoria. La sera, a partire dalle ore 20, alle Logge del Papa si terrà la cena della vittoria. Domenica a partire dalle ore 20 alle Logge del Papa “Mamma non piangere”, tradizionale cena degli avanzi. La prossima settimana: lunedì 10 ottobre a partire dalle ore 20,30 alle Logge del Papa sarà il momento della cena degli uomini. Il giorno seguente, nello stesso luogo e allo stesso orario, si terrà invece la cena delle donne. Mercoledì 12 ottobre dalle ore 20,30 alle Logge del Papa “Come in una favola...”. E giovedì (sempre dalle 20,30 alle Logge del Papa) “Porta un amico”. Venerdì 14 ottobre, ore 20,30 Logge del Papa: “80...voglia di vincere”. Sabato 15 ottobre alle ore 20 alle Logge del Papa “La notte degli oscar. Gran galà lecaiolo”.

Palio, Tittia firma anche il record della Piazza: "Violenta da Clodia volava"

