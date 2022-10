Siena, la Muncipale rintraccia una 23enne scomparsa da casa

06 ottobre 2022 a

a

a

Intervento risolutore della polizia municipale di Siena, che questa mattina, giovedì 6 settembre, ha ritrovato una persona scomparsa. Gli agenti erano stati mobilitati in seguito alla segnalazione giunta dalla Questura nella serata di ieri, 5 settembre, intorno alle ore 23, riguardante una giovane donna di 23 anni residente a Roma, che si era allontanata dalla propria residenza.

Sottopasso della Lizza in mano ai vandali. I cittadini chiedono al Comune di intervenire

La ragazza è stata rintracciata nel centro di Siena, dove la ricerca si è concentrata con particolare attenzione dopo che la geolocalizzazione del suo cellulare aveva segnalato che si trovava appunto nella città del Palio. Una volta riconosciuta, grazie anche alla foto segnaletica distribuita a tutte le forze dell'ordine, la giovane, che a una prima analisi non ha destato particolari preoccupazioni sul suo stato di salute, è stata accompagnata negli uffici della polizia municipale, dove ha atteso gli operatori del 118.

Il comandante Magnanelli: "Palio e Municipale, legame stretto"

Successivamente è stata trasportata al policlinico delle Scotte per essere sottoposta a ulteriori controlli e accertamenti. Nel frattempo, sono stati avvertiti i genitori che, informati del ritrovamento della figlia, si sono subito messi in viaggio da Roma a Siena con il sollievo di aver risolto l'emergenza in meno di mezza giornata e nel migliore dei modi dopo una notte di preoccupazione per la sorte della loro congiunta.

Famiglia si perde nei boschi. Ritrovata dai vigili del fuoco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.