Siena, lavori nella Sala del Mappamondo a Palazzo Pubblico: restauro negli affreschi dopo cadute d'intonaco

Il Comune di Siena è costantemente attento ai propri tesori”. Commenta in questo modo l’assessore con delega alla cultura del Comune di Siena Pasquale Colella il prossimo intervento nella Sala del Mappamondo che riguarderà due storici affreschi come la Battaglia di Val di Chiana e la Battaglia di Poggio Imperiale. Verranno stanziati 2.500 euro che serviranno per effettuare un primo monitoraggio sugli affreschi a seguito di piccole cadute di intonaco. Il monitoraggio servirà anche a capire se sarà successivamente necessario un ulteriore intervento. Una bella notizia, che dimostra anche l’appeal e il potere di fascinazione della città di Siena e dei suoi tesori, è che la metà di questa cifra sarà coperta in parte da uno sponsor. Si tratta di un gruppo statunitense, la Rocky Ruggiero making art and history came to life, che donerà per questa operazione 1.250 euro.

“Da un sopralluogo effettuato – si legge nella determina di accertamento e di impegno di palazzo comunale – sono state riscontrate alcune piccole cadute di intonaco, in particolare in coincidenza dell’innesto delle travi, sulla parete lunga della Sala del Mappamondo di palazzo pubblico, dove sono presenti i due grandi affreschi monocromi raffiguranti la Battaglia di Val di Chiana, eseguita nel 1363 da Lippo Vanni, e la Battaglia di Poggio Imperiale, dipinta nel 1480 da Giovanni di Cristoforo Ghini e Francesco d’Andrea. Il servizio comunale, di concerto con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, ritiene opportuno effettuare un monitoraggio dell’intera superficie dell’intonaco dipinto”.

L’intervento sarà effettuato dalla ditta senese Luca Bellaccini – Restauro beni culturali. Commenta l’assessore Colella: “Si tratta di due opere dall’incredibile interesse storico e artistico. Verrà dunque effettuato un primo monitoraggio e successivamente, se necessario, sarà realizzato un intervento di consolidamento. Il tutto in accordo con la Soprintendenza. Sottolineo con soddisfazione anche la sponsorizzazione, che coprirà metà dell’importo complessivo, che arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America. Si tratta di una società i cui rappresentanti vennero a visitare Siena qualche tempo fa. La loro decisione di sponsorizzare l’intervento non può che farci tanto piacere”. Prosegue, intanto, il restauro sul Buongoverno. “Le operazioni stanno procedendo bene – commenta l’assessore Pasquale Colella. – Al momento sono in corso rilievi del Cnr di Firenze. Stiamo lavorando affinché, nel momento dello stop della fase diagnostica, le persone possano andare a visitare e a visionare il cantiere su questo capolavoro”.

