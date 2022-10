Siena, senza aiuti le piscine chiuderanno il 15 ottobre. Pacciani (Uisp): "Bollette salite a 900 mila euro per il caro energia"

Gennaro Groppa 06 ottobre 2022 a

“Eravamo anche noi, come Uisp, presenti alla prima riunione che si è tenuta lunedì pomeriggio nella Sala delle lupe di palazzo comunale relativamente alla distribuzione del fondo contro l’emergenza prezzi, bollette e rincari che viene messo a disposizione del Comune di Siena. C’erano tanti soggetti, è stato un incontro di condivisione delle numerose problematiche che vengono affrontate in questo frangente. Noi attendiamo di conoscere quelle che saranno le decisioni di Palazzo Pubblico”. Simone Pacciani, presidente della Uisp di Siena, torna a ricordare le difficoltà affrontate dall’associazione. Che si è trovata a dover sostenere e pagare delle bollette che sono triplicate: è diventato molto complicato, dovendo far fronte a queste spese, riuscire a tenere aperte le piscine dell’Acquacalda. La paventata chiusura dell’impianto al primo di ottobre è stata, per il momento, sventata. Ma quel frangente potrebbe essere stato solo rinviato: le stesse problematiche si ripropongono infatti nuovamente e la Uisp potrebbe adesso decidere di chiudere le piscine dal 15 ottobre.

“Pagavamo 300 mila euro di bollette in un anno – dice Pacciani – mentre adesso ne pagheremo circa 900 mila. Si tratta di un aumento insostenibile. Ci vengono a mancare, dunque, circa 600 mila euro, che sono la cifra e la dimensione degli aumenti dei costi da sostenere in un anno. È ovvio che si debbano cercare delle soluzioni a questa situazione e a questo contesto difficilissimo. L’afflusso di persone in piscina è buono, anche se registriamo un 20% in meno rispetto a quelli che erano i numeri prima del Covid. Da parte del Comune di Siena c’è stata un’apertura nei nostri confronti. Le risorse che potranno arrivare da Palazzo Pubblico possono essere sicuramente utili ma non andranno a risolvere il problema. Attendiamo anche il decreto ministeriale e i contributi che potranno arrivare dal governo nazionale e quindi da Roma”.

Il Comune di Siena metterà a disposizione 1 milione e 340 mila euro, una somma stanziata con una variazione di bilancio che è stata approvata nell’ultimo consiglio comunale, come fondo anti-crisi per aiutare enti e associazioni ad affrontare i rincari degli ultimi mesi. È iniziato il lavoro di condivisione che porterà anche alla suddivisione di questa somma. Aggiunge ora Simone Pacciani: “Mi attendo una decisione rapida da parte di Palazzo Pubblico – dice il presidente della Uisp di Siena. – Il 15 ottobre dovremo fare fronte ad altri pagamenti, se non avremo abbastanza risorse saremo costretti a chiudere l’impianto. Dobbiamo fare in fretta e a breve dovremo prendere una decisione”.

