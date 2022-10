Siena, omicidio Burrini: Annamaria è stata strangolata con un laccio. La conferma arriva dall'autopsia

Claudio Coli 06 ottobre 2022 a

Annamaria Burrini è stata uccisa nella cucina della sua casa, strangolata con un laccio di una scarpa, dopodiché trasportata e adagiata sul suo letto. A definire i contorni del delitto di Largo Sassetta a Siena dello scorso 26 settembre sono i primi risultati dell'autopsia eseguita sul corpo dell'81enne dai professionisti della medicina legale di Firenze, che hanno confermato le ipotesi investigative che hanno portato all'arresto, da parte della Squadra Mobile della Questura di Siena, della coppia di ucraini, zio e nipote di 39 e 25 anni, presunti responsabili di rapina aggravata e omicidio doloso. L'arma del delitto non è stata ancora trovata, probabilmente mai lo sarà, ma l'esame autoptico ha confermato la modalità con cui è sopraggiunto l'assassinio, compiuto al fine di rapinare la donna e trafugare un bottino stimato sui 1500 euro e alcuni gioielli.

I segni sotto il mento avevano subito indirizzato gli inquirenti, che grazie a questa risposta hanno potuto dare il nulla osta per la restituzione della salma ai parenti, così da poter officiare i funerali della Burrini. Quello dell'autopsia è un altro tassello che va a comporre il quadro già definito “granitico” dalla Procura di Siena, che procede con le verifiche nelle persone del pm Sara Faina, titolare del fascicolo, e del Procuratore facente funzioni Nicola Marini. Gli ultimi pezzi per ultimare il "puzzle" sono due: l'esame tossicologico, il cui esito arriverà entro 40 giorni, e i rilievi della scientifica di Roma. Partendo dal primo, gli investigatori vogliono capire se effettivamente la donna – come riferito dalla 25enne – ha ingerito il succo Ace e che quantità questo aveva di narcotico. Un elemento dirimente perché sul corpo della donna non sono stati trovati segni di colluttazione o di un tentativo di difesa dall'aggressione, è quindi probabile che il narcotico avesse fatto effetto mettendo ko l'anziana, favorendo quindi un facile soffocamento.

Per quanto riguarda i rilievi della Scientifica, quelli arrivati da Firenze non avrebbero cristallizzato il mosaico ed ecco che come annunciato alla conferenza stampa degli inquirenti, interverranno i colleghi da Roma, dotati di attrezzatture ancora più sofisticate. Saranno eseguite nuove verifiche dentro la casa grazie a un ulteriore sopralluogo. Verranno in particolare confrontate le impronte dei due fermati con quelle trovate, numerose, in casa, così da accertare la presenza del 39enne sulla scena del delitto, presenza che l'uomo ha negato durante l'interrogatorio di garanzia. Una volta che la Procura avrà chiuso il compendio probatorio, i due fermati saranno sottoposti a nuovi interrogatori, intanto si lavora sempre per ricostruire i passaggi che hanno portato al fatto, e si avanza anche per definire ruoli e responsabilità dei presunti complici indagati. Oltre a ciò saranno analizzati anche telefoni e chat. Gli arrestati al momento restano in custodia cautelare: la Procura farà quasi certamente ricorso in Cassazione dal momento che il gip Chiara Minerva ha sì confermato l'arresto in carcere per il pericolo di inquinamento delle prove, ma non ha convalidato i fermi, per motivi tecnici legati a una rilevata assenza di pericolo di fuga. Che l'autorità giudiziaria avrebbe invece ravvisato. Infine i legali dei due, l'avvocato Sara Gualandi per il 39enne e l'avvocato Francesco Paolo Ravenni per la 25enne, valutano il ricorso al riesame per ottenere almeno i domiciliari. In particolare il secondo, dal momento che il giudice non ha escluso la necessità della genitorialità, avendo la ragazza una bambina di 5 anni da accudire.

