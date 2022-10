Banca Mps, assoluzioni caso Santorini e Alexandria. Il legale di Giuseppe Mussari: "Affermazioni interessanti su Antonveneta nelle motivazioni"

I legali commentano le motivazioni delle assoluzioni

05 ottobre 2022 a

a

a

Emerge soddisfazione tra i legali degli ex vertici di Mps nel leggere le motivazioni con cui i giudici della seconda sezione della corte d’appello di Milano hanno spiegano le ragioni del verdetto Mps con cui, lo scorso 6 maggio, sono cui sono stati assolti 13 imputati, tra cui l'ex presidente Giuseppe Mussari, il dg Fabrizio Vigni e l'ex direttore area finanza Gianluca Baldassarri, oltre a tre società. Come si ricorda, al centro del procedimento c'erano le operazioni sui derivati Santorini e Alexandria, prestito ibrido Fresh e cartolarizzazione Chianti Classico, le quali secondo l’accusa sarebbero state utilizzate per nascondere perdite per oltre 2 miliardi di euro, legate principalmente all'acquisto di banca Antonveneta. Sono oltre 1500 le pagine di motivazioni, dove in sintesi, si spiega che le iniziative della banca furono giuste e ci fu una corretta contabilizzazione a saldi aperti.

Offese Mussari sui social, condannata a 7 mila euro di risarcimento

Imputati e società avevano subito pesanti condanne in primo grado per i reati di presunta manipolazione del mercato, falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo all'autorità di vigilanza, ma in Appello è arrivato il ribaltone: “Dopo 10 anni sono state riconosciute le nostre ragioni” afferma Enrico De Martino, difensore di Vigni, che ricorda come l'assoluzione sia giunta anche per il filone del mandate agreement per cui Baldassarri è stato inizialmente posto in arresto: “Il primo caso in Italia di arresto per presunto ostacolo alla vigilanza, ci voleva più prudenza”. “La Corte di Appello – aggiunge Fabio Pisillo. difensore di Mussari - motiva la assoluzione piena in modo assolutamente esaustivo ed ineccepibile e fa giustizia in maniera netta e perentoria rispetto ad accuse infondatissime e a una sentenza di primo grado gravemente e totalmente errata. Viene spazzata via la tesi dei derivati” evidenzia.

Banca Mps, 1525 pagine di motivazioni per le assoluzioni sul caso dei derivati Santorini e Alexandria

Pisillo e De Martino fanno infine notare come le motivazioni contengano “affermazioni interessantissime anche sul prezzo di acquisto di Antonveneta e sulla valutazione di Banca d'Italia riguardo a detto prezzo”. In un passaggio infatti, si parla di “tranquillizzanti risposte da parte di Banca d'Italia”, con l'allora presidente Mario Draghi che nel provvedimento autorizzativo dell'operazione di acquisizione del 2008, sottolineava “la necessità della preventiva realizzazione di misure di rafforzamento patrimoniale programmate”.

Mps, 4.125 richieste di uscite volontarie. La Banca prende tempo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.