Siena, dopo i funghi le castagne: un'altra raccolta eccezionale sul Monte Amiata

Mariella Baccheschi 05 ottobre 2022 a

a

a

Dopo l’eccezionale produzione estiva di funghi porcini, il monte Amiata sta per donare alle sue popolazioni un altro preziosissimo frutto: le castagne. Una produttività 2022 molto buona, per quantità e qualità, dopo stagioni di crisi, in cui le malattie del castagno e le siccità estive avevano enormemente compromesso la raccolta e lo stato di conservazione dei preziosi frutti.

Attesa per la kermesse che esalta i migliori frutti dell'autunno

“Quest’anno la situazione sembrerebbe decisamente migliore. Il prodotto è di sicuro più abbondante e sano - esordisce Lorenzo Fazzi, produttore e già presidente della associazione per la valorizzazione della castagna del Monte Amiata - Sono cadute e sono state raccolte le prime ‘cece’, che sotto il profilo sanitario sono apparse sane. Un buon risultato. E’ invece presto per pronunciarsi sui ‘marroni’ e sulle ‘bastarde rosse’, anche se la produzione sembrerebbe abbondante. Se fosse così, però, i produttori verrebbero penalizzati dai prezzi calmierati al ribasso”. Anche per l’attuale presidente della associazione, Roberto Ulivieri, le condizioni di salute e di produttività dei castagneti dell’Amiata sono decisamente molto migliorate e il raccolto si profila decisamente molto soddisfacente. “Innanzi tutto la raccolta è cominciata molto presto - osserva Ulivieri - Le condizioni meteo, con primavera asciutta, estate calda e precipitazioni al momento giusto, hanno favorito lo sviluppo dei frutti, che sono maturati con almeno dieci giorni di anticipo”.

Tempo di funghi, ma attenzione

Risultato: alti quantitativi e buona qualità: prodotto sano, niente marciume, non più cinipide, né presenza di parti ‘bacate’. Per valorizzare al massimo questo importante “patrimonio comune” che sono i castagneti dell’Amiata, i produttori sono alla continua ricerca di progetti e studi volti alla loro salvaguardia e al loro rilancio anche attraverso tecniche di gestione innovative. Di recente è stato presentato, per esempio, il progetto pilota finanziato dalla Regione Toscana, Live Cast 2 (Laboratori innovativi per versioni evolute di castagno da frutto), a cura di Giovanni Alessandri e Riccardo Sedicini dello studio Agricis. “Come imprenditore ho preso parte a questo esperimento pilota - spiega Ulivieri - che ha come obiettivo la realizzazione di nuovi impianti razionali e innovativi, anche in terreni dove non crescevano castagni. E nuovi innesti, di varietà autoctone di castagno del monte Amiata, ad altezze superiori alla norma, per limitare gli effetti della fauna selvatica, che si nutre di germogli o, come fa il capriolo, vi strofina le ghiandole della testa per marcare il territorio”.

Porcino record nel paniere: pesa 1,7 chili

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.