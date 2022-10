Mps, 4.125 richieste di uscite volontarie. La Banca prende tempo sugli esuberi in eccesso

Aldo Tani 05 ottobre 2022 a

Un nuovo incontro è previsto a giorni. Potrebbe essere alla fine di questa settimana o al massimo lunedì prossimo. Sia Banca Mps che i sindacati, dopo il faccia a faccia , si sono dati un po’ di tempo per studiare il dossier. Sul tavolo l’inaspettata adesione per uscire prima dall’istituto di credito. I numeri raccontano che le richieste sono 4.125: di questi, 4.015 sono i dipendenti che lascerebbero Rocca Salimbeni tramite il Fondo di solidarietà, 110 sono quelli che hanno già maturato i requisiti pensionistici.

Secondo il piano industriale, la Banca ha stimato in 4.200 la quota di esuberi da portare a termine entro il 2026. Quello che però interessa all’amministratore delegato Luigi Lovaglio è l’esodo di 3.500 unità entro il primo dicembre. Il resto può pure attendere, perché per il banchiere questo nucleo sarebbe già sufficiente a garantire risparmi adeguati: 270 milioni all’anno a partire dal 2023. Solo che l’occasione che si è presentata al personale, è unica. Il decreto Mille proroghe ha offerto la possibilità di allungare il fondo a 7 anni: fino a questo momento il massimo di anticipo per lasciare il lavoro era 5 anni. I sindacati hanno poi strappato una percentuale di retribuzione per gli esodati che va dall’80 all’85%. Piatto a dir poco ricco per i dipendenti che hanno maturato i requisiti necessari, al punto da raggiungere subito il tetto fissato per le uscite. L’adesione di massa comporta però anche delle difficoltà, in particolar modo per la banca. L’operazione ha un costo di 800 milioni, che aumenterebbe fino a sfiorare il miliardo se fossero accordate tutte le richieste. Il dato preciso deve essere ancora stimato (i giorni di valutazione serviranno anche a questo), ma considerando che tra le “prenotazioni in eccesso” ci sono tanti profili che anticiperebbero al massimo consentito l’uscita, è logico attendersi una lievitazione significativa di questo dato. Dalla riflessione non sono esenti i sindacati, preoccupati per le conseguenze di un esodo così numeroso. Ad allarmare è la tenuta della pianta organica, con l’istituto di credito che in un colpo solo vedrebbe diminuire di circa il 20% il personale. “Dal canto nostro abbiamo richiesto celerità nelle decisioni ed una attenta valutazione degli impatti economici ed organizzativi – hanno fatto sapere i rappresentanti sindacali al termine dell’incontro - al fine di individuare le migliori soluzioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori”.

A complicare la situazione contribuisce la scarsità di tempo. Il 12 novembre scade il termine di adesione al Fondo di solidarietà, ma le risorse per sostenere l’operazione devono essere recuperate all’interno dell’aumento di capitale. E qui si apre un mondo, viste le difficoltà che il management sta incontrando per riuscire a trovare i 900 milioni degli investitori privati. Tanti nodi da sciogliere quindi, anche se per Lando Maria Sileoni la strada da intraprendere è chiara. “Mi auguro che si stiano creando le condizioni per consentire che la banca resti autonoma e, in ultima ipotesi, per garantire comunque una soluzione che tuteli livelli occupazionali, territori e clientela. Il percorso del piano industriale procede, per quanto ci compete, secondo quanto previsto”, ha affermato il segretario generale della Fabi, che poi guardando allo scenario politico ha aggiunto: “Una parte della politica dà importanti segnali di attenzione alla situazione del settore bancario. Si tratta di un cambio di passo significativo rispetto a un recente passato al quale guardiamo con interesse e attenzione”.

