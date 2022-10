Covid, quarta dose per tutti in Toscana: ecco dove vaccinarsi a Siena, Grosseto e Arezzo

04 ottobre 2022 a

Sono dodici distribuiti in tutto il territorio delle province di Arezzo, Siena e Grosseto i centri vaccinali anti-Covid dove poter effettuare la quarta dose (ovvero la seconda dose di richiamo), per la quale da oggi, martedì 4 ottobre, è partita la prenotazione per tutti i cittadini che hanno meno di 60 anni e un’età superiore ai 6 anni. Ci si può prenotare, come di consueto, tramite il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it.

E’ importante che vi sia distanza di almeno quattro mesi dalla somministrazione della terza dose o dal contagio Covid. I vaccini disponibili sono quelli ad m-Rna Bivalenti che garantiscono copertura anche sulle nuove varianti del virus. Naturalmente la vaccinazione rimane volontaria. Questi i centri vaccinali attivi nella Asl Toscana sud est.

Provincia di Siena

Siena - Ambulatorio vaccinale strada del Ruffolo 4

Poggibonsi - Centro Vaccinale Distretto Via della Costituzione 30

Montepulciano - Centro Vaccinale Presidio Ospedaliero Nottola

Abbadia San Salvatore - Distretto Socio Sanitario

Provincia di Arezzo

Arezzo - Centro Vaccinale Via Campo di Marte 25

Bibbiena - Centro Vaccinale Distretto Bibbiena via Colombaia 1

Sansepolcro - Centro vaccinale distretto Sansepolcro via Santi di Tito

Montevarchi - Centro Vaccinale Dip. di Prevenzione c/o P.O. del Valdarno "S.M. alla Gruccia"

Camucia di Cortona - Centro Vaccinale Casa della Salute via Capitini

Provincia di Grosseto

Grosseto - Centro Vaccinale Villa Pizzetti via Cimabue 109

Follonica - Centro vaccinale distretto Socio sanitario Viale Europa

Orbetello - Centro vaccinale Ospedale di Orbetello

