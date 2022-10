Siena, maltrattamenti all'asilo. Udienza fiume per la collaboratrice: "Convinta dalla titolare"

Claudio Coli 04 ottobre 2022 a

Nuovo passaggio al tribunale di Siena per quanto riguarda il processo carico di una 33enne che aveva lavorato per un breve periodo come collaboratrice presso l'asilo domiciliare “A casa di tata Patrizia” in via Carlo Pisacane a Siena, finito al centro di un'inchiesta per i contestati metodi educativi messi in atto.

Come si ricorda la protagonista della vicenda patteggiò una pena di 2 anni e 5 mesi per i reati di maltrattamento e falso, ma nell'indagine coordinata dal pm Silvia Benetti era finita anche una giovane collaboratrice che per alcuni mesi aveva lavorato come educatrice all'interno dell'asilo, e che secondo la Procura ha delle responsabilità in quanto avrebbe omesso di denunciare dei maltrattamenti a carico dei bimbi. A difenderla è l'avvocato Massimo Rossi.

Lunedì 3 ottobre la giovane è stata ascolta durante una udienza fiume iniziata alle 9.30 e terminate alle 13,30, nel corso della quale è stato eseguito l'esame dalle parti, pm e difensori delle parti civili. Sono stati sviscerati i numerosi episodi emersi nel corso delle indagini e sono state affrontate le modalità con cui veniva portato avanti il lavoro nell'asilo, sulla base del metodo montessoriano, sia per quanto riguarda le fasi del gioco dei piccoli, della merenda e del sonno. L'imputata ha confermato che la sua titolare aveva modi bruschi e che spesso urlava e teneva atteggiamenti aggressivi e scortesi, anche con i suoi collaboratori. “Aveva un fare arrogante – ha confermato in aula – e alternava momenti di aggressività ad altri in cui dispensava carezze. Io spesso non mi trovavo d'accordo con i suoi metodi e ci confrontavamo, ma mi spiegava che quello era il modo giusto da usare e io mi fidavo e lo prendevo per buono, non la mettevo in discussione” ha assicurato. Il processo proseguirà con l'ascolto di altri testi e consulenti poi nel febbraio 2023 ci sarà la decisione del giudice Francesco Cerretelli.



