Siena, ragazza denuncia: "Il proprietario della discoteca mi ha violentato nel suo ufficio"

Una ragazza ha denunciato di essere stata stuprata dal titolare di una discoteca in provincia di Perugia. Ma lo stesso uomo è stato denunciato anche da altre ragazze che hanno raccontato di aver subìto palpeggiamenti e approcci da parte di un italiano di 53 anni che risulta quindi indagato per violenza sessuale per fatti di diversa gravità.

Una delle ragazze infatti, una 22enne originaria della provincia di Siena, alle prime luci dell’alba di sabato 1 ottobre è stata portata in ambulanza in ospedale dopo aver raccontato di essere stata stuprata dall’uomo nel suo ufficio durante la nottata in discoteca. Secondo quanto emerge dal racconto di diversi testimoni presenti all’interno del locale e ascoltati ieri dai carabinieri, la ragazza avrebbe accusato un malore attorno alle tre di notte. Sarebbe stata accompagnata fuori una prima volta da un agente della vigilanza privata. Una volta rientrata nel locale, avrebbe nuovamente accusato malessere e sarebbe nuovamente uscita all’esterno. Il ragazzo della security a quel punto l’avrebbe invitata ad andare via visto che non stava bene. Ma, secondo quanto raccontato, a quel punto il proprietario - con cui nel corso della serata la ragazza è stata vista chiacchierare e scherzare - l’avrebbe invitata a rientrare nel locale e l’avrebbe portata nel suo ufficio, dietro il bancone del bar. Non vedendola tornare, i suoi amici sono andati a cercarla. Una volta uscita dall’ufficio la ragazza avrebbe quindi raccontato che l’uomo l’aveva stuprata.

A quel punto ci sono stati anche dei momenti di tensione perché gli amici della giovane hanno tentato di raggiungere il titolare della discoteca, messo al riparo dalla security. Non senza problemi, gli addetti della vigilanza hanno fatto defluire tutti fuori dal locale, e anche fuori dal cancello. In quei frangenti qualcuno avrebbe anche tirato delle bottiglie contro il locale. Attorno alle sei di mattina è arrivata una pattuglia di carabinieri che ha preso in consegna la ragazza. Lei dopo aver raccontato tutto in lacrime, si era chiusa in un’automobile. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza che ha prelevato la giovane e l’ha portata in ospedale a Perugia. Una volta ricoverata è stata sottoposta a tutti gli accertamenti. Nel corso della giornata di domenica 2 ottobre poi anche altre ragazze hanno sporto denuncia contro lo stesso uomo per molestie sessuali che sarebbero avvenute sabato notte, anche in questi casi nel locale di sua proprietà. Per tutta la giornata di ieri i carabinieri - coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Perugia di turno, Mario Formisano - hanno ascoltato testimoni. Alcuni di loro sono rimasti accanto alla ragazza portata in ospedale che, una volta terminati gli accertamenti, ha sporto denuncia.

