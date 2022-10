Siena, omicidio Burrini: convalidato l'arresto di zio e nipote ucraini

Claudio Coli 04 ottobre 2022 a

Niente “sconti” per i due presunti responsabili dell'omicidio di Annamaria Burrini, l'81enne rapinata e uccisa nella sua casa in Largo Sassetta a Siena lo scorso 26 settembre. Il gip Chiara Minerva, nella giornata di ieri, ha convalidato i fermi per gli ucraini di 39 e 25 anni, zio e nipote, arrestati dalla Polizia di Stato di Siena dopo giorni frenetici di indagini, confermando contestualmente la custodia cautelare in carcere.

Lo zio 39enne, ex inquilino dell'anziana, ritenuto l'autore materiale del delitto, rimarrà dunque fino a nuovo ordine ristretto nel carcere di Santo Spirito, mentre la nipote resterà alla sezione femminile del carcere fiorentino di Sollicciano. Entrambi, accompagnati dagli agenti di custodia, hanno presenziato in aula dal momento che l'udienza di convalida del fermo aveva valenza tecnica anche di interrogatorio di garanzia. Il giudice non ha accolto le richieste dei legali difensori, l'avvocato Sara Gualandi per il 39enne e l'avvocato Francesco Paolo Ravenni per la 25enne, entrambi i soggetti come si ricorda sono accusati di omicidio doloso e rapina aggravata. Per tutti e due era stata chiesta la scarcerazione e in subordine gli arresti domiciliari, motivati, in particolare per la ragazza, dalla necessità di accudire la bimba di 5 anni. Per la difesa della giovane, la quale fermata per prima dagli agenti aveva confessato il suo coinvolgimento ricostruendo quanto accaduto, non c'erano i presupposti per il provvedimento di custodia cautelare, dal momento che l'unico elemento di prova sarebbe la confessione offerta agli inquirenti. Ma il giudice, dopo oltre 5 ore di riflessioni e valutazioni, ha deciso di confermare le misure, accogliendo l'istanza del pm Sara Faina, anche per evitare un possibile pericolo di fuga. Al momento dell'annuncio della decisione in aula la ragazza è scoppiata in lacrime.

“Ci siamo opposti alla misura cautelare in carcere per il fatto che gli unici elementi indiziari che fondano la richiesta sono le dichiarazioni della correa, sono insufficienti secondo il codice e la giurisprudenza” ha detto l'avvocato Sara Gualandi, che ha fatto notare inoltre come i due non siano mai scappati. Una tesi che sarà probabilmente portata davanti anche al tribunale del Riesame, per chiedere di rivedere il provvedimento. Stesso ricorso che con ogni probabilità presenterà anche la difesa del 39enne. Il quale ieri ha dato la sua versione dei fatti, dichiarando prima di tutto la sua innocenza. Secondo il suo racconto non si trovava dentro la casa al momento del delitto, ma nei paraggi dell'abitazione. I suoi movimenti quel giorno, a suo dire, non corrisponderebbero a quelli ricostruiti dagli investigatori. Nel corso delle sue dichiarazioni non ha comunque rimpallato la responsabilità del fatto alla nipote, dicendosi anzi sorpreso delle sue dichiarazioni.

Non ha fatto una piega anche nel giustificare il possesso dei preziosi una volta fermato dalla Polizia: nessuna rapina, i gioielli, poi venduti a un compro oro con tanto di scontrino, gli sarebbero stati messi in mano da altri. Saranno gli ultimi accertamenti in ogni caso a cristallizzare il quadro che la Procura ha definito “granitico”, forte di numerose intercettazioni e testimonianze. Ieri sono iniziate alla medicina legale di Firenze le operazioni dell'autopsia sulla salma della Burrini, che diranno nel dettaglio come è sopraggiunta la morte, se la donna ha ingerito il succo di frutto corretto al narcotico e se è effettivamente è stato usato il laccio della scarpa come indicato dalla 25enne. Arma del delitto che ad oggi non è stata trovata. Inoltre i rilievi della scientifica, che ha raccolto numerose impronte sulla scena del crimine, stabiliranno se l'uomo si trovava effettivamente dentro l'abitazione della 81enne, oppure no come assicura. Restano comunque delle zone d'ombra, legate soprattutto al ruolo e coinvolgimento delle altre persone sotto indagine, tra cui un 23enne senese già denunciato.

