Banca Mps, vertice sulle uscite volontarie: 4.200 richieste, 3.500 esuberi nel 2022

Le richieste in più potrebbero non essere una priorità per Luigi Lovaglio. La tabella di marcia fissata dall’amministratore delegato di Banca Mps con il piano industriale parla di 3.500 unità da far uscire dalla banca entro il primo dicembre. In totale sono 4.200, ma gli esuberi non compresi nella prima tranche rappresentano una quota che non fa la differenza a livello di costi in questo momento.

Anzi, si dovrebbe trattare di personale di livello qualificato e che, inserito nel Fondo di solidarietà, farebbe lievitare i costi dell’esodo messo in atto dalla banca. Una premessa necessaria di fronte all’abbondanza di domande per lasciare prima l’istituto di credito e, all’incontro fissato oggi tra management e rappresentanti sindacali, per gestire la questione. Da quanto ventilato dal fronte sindacale, i dipendenti propensi ad andare via avrebbero già superato le 4 mila unità. Molti di quelli in esubero rispetto al tetto fissato da Lovaglio, lo farebbero con un anticipo di 7 anni: il massimo consentito dal Fondo. Questo per Montepaschi significa investire una cifra ben superiore ai 100 milioni, portando i costi dell’operazione a sfiorare il miliardo. Certo, aumenterebbe anche il risparmio, che dal 2023 è stimato in 270 milioni all’anno, ma le risorse per dare seguito alla riorganizzazione del personale vanno recuperate all’interno dell’aumento di capitale. Il rischio è che la coperta alla fine rimanga corta. Lovaglio si è detto convinto che 2,5 miliardi siano sufficienti per dare stabilità e un futuro alla banca, ma complici anche i recenti contraccolpi in Borsa, lo scenario di partenza potrebbe essere differente.

Tutto ciò va connesso con un processo che stenta a decollare. Se le indiscrezioni di avvio posticipato fossero confermate, la data di conclusione si potrebbe avvicinare alla scadenza di adesione al fondo, fissata il 12 novembre. Secondo Reuters, Axa sarebbe disposta a investire nella ricapitalizzazione almeno 100 milioni, senza modificare la join venture con Mps, che prevede un accordo sui fondi pensione e su altre attività connesse fino al 2027. Altre risorse poi dovrebbero arrivare da Anima Holding. In pratica potrebbero essere coperti tra il 30 e il 40% dei 900 milioni che spettano agli investitori privati. Per la parte restante c’è sempre il consorzio di garanzia, che però dovrebbe essere l’ultima carta da giocare.

